El Circuito A1 Padel se jugará en Salta e incluirá a las ocho mejores parejas del mundo

El secretario de Deportes, Sergio Chibán, junto al número uno del circuito A1 Pádel, Maximiliano Arce, anunciaron la realización del gran Máster Final, que se llevará adelante del 13 al 17 de diciembre, en el estadio Delmi.

También se realizó una videoconferencia con Fabrice Pastor, presidente del A1 Pádel, uno de los tres circuitos del pádel mundial, quien agradeció el acompañamiento del Gobierno de Salta y afirmó que “cuando se dio la oportunidad de que Salta sea sede, no lo dudamos, estamos felices de llevar el circuito que por primera vez visita la provincia. Este es el certamen que todo jugador sueña con jugar y solo están presentes las mejores ocho parejas del año”.

El secretario de Deportes, Sergio Chibán, indicó que “se trata de un espectáculo de una envergadura internacional y además Maxi Arce es nuestro Embajador en el circuito mundial

El funcionario destacó además que “Salta es una ciudad reconocida por su afición al pádel y es la casa del número uno del mundo junto a Franco Dal Bianco”.

Por su parte, Maximiliano Arce, líder del ranking subrayó que “será un sueño poder jugar en casa y sentir el cariño de todo el público que me sigue y no me han dejado caer”. Además, el deportista manifestó que se encuentra muy emocionado y sorprendido de que el torneo se juegue en Salta.

“Es un gran gesto de Fabrice Pastor y no me cabe duda de que el Delmi va a estar lleno “finalizó Arce, quién además invitó a los salteños y a los amantes de esta disciplina del país a participar del torneo.

Del evento también participaron, el subsecretario de Deportes, Federico Abud y el manager del deportista, Carlos Vidal González.

Venta de entradas

La preventa de 350 entradas para plateas y preferenciales ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir, ingresando al portal passline.com . Salta será la quinta ciudad argentina en sumarse a la lista que visitará el A1 Pádel .