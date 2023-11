Orozco destacó que reforzaron la capacitación de sus fiscales

Consultada por los medios sobre la presentación de boletas mencionó que también presentaron bolsines de emergencia para tener ese remanente de boletas en caso de faltar.

Destacó que para esta elección los fiscales fueron capacitados y se les pidió especial atención sobre las urnas y los votos.

“Se les pidió estar atentos al reglamento, evitar que voten los muertos que es lo más habitual, evitar el voto cadena, evitar firmar varios sobres, no dejar la mesa, no despegar los ojos de las urnas, hacer el acompañamiento de las urnas al correo, son muchas medidas que quizás no las tomamos en las elecciones anteriores y nos sirvieron de lección, por eso estamos tomando todo los recaudos, la mejor predisposición de cuidar la democracia y la libertad de los salteños de elegir a quien quieren que los gobiernen", dijo.

Orozco sostuvo que todos los legisladores del espacio no están conformes con las últimas declaraciones de la electa diputada Lilia Lemoine, "el tener diferencias en el espacio es sano y probable desde el momento que todos pensamos distintos".

Para finalizar sostuvo que "fue la elección más larga de la historia, sintió que en la calle mucha gente tiene la ilusión de cambio".