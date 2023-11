Balotaje 2023: Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, resaltó la importancia de saludar al mandatario electo, Javier Milei, enfatizando que "lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz".

Massa hizo hincapié en la necesidad de transmitir este mensaje en un contexto de violencia y descalificación, y subrayó la elección de UxP de defender el sistema de seguridad en manos del Estado, así como la educación pública, la salud pública, la industria nacional, el trabajo argentino y las pymes.

Reconoció su derrota en el balotaje presidencial frente a Javier Milei, expresando sus felicitaciones al mandatario electo y agradeciendo el apoyo de sus seguidores y partidarios.

"Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió", afirmó el candidato de Unión por la Patria.