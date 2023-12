Alfredo Olmedo será el presidente del Parlasur

Hoy se realizó la votación de la presidencia del Parlamento del Mercosur 2024 llegó a un acuerdo y el ex diputado Alfredo Olmedo se quedó con esa importante butaca, que le corresponde a la Argentina.

“Es un honor para mí esta responsabilidad. Debo agradecer a Dios, a la Patria, a mi familia, a quienes me votaron en las elecciones y a quienes hoy con una clara demostración de pluralidad me han elegido. Me han dado una responsabilidad muy grande, voy a poner todo para estar a la altura de la circunstancia de mi país y de toda la región. Un Parlamentario de Salta en un lugar tan trascendental como éste es un honor. Nuestra provincia colinda con tres países Paraguay, Chile y Bolivia y estamos muy cerca de Brasil, unir los países , la región, nuestra cultura, nuestros valores y hacer del MERCOSUR una potencia a nivel mundial será mi labor, muchas gracias” indicó a la audiencia el nuevo referente parlamentario.





Carlos Zapata publicó en sus redes sociales el momento en el que Olmedo fue anunciado como el presidente del Parlasur por el año 2024.