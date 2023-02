¿Quién celebra la Cuaresma? ¿Es solo para católicos?

Iglesias que celebran la Cuaresma

Si tomamos la definición básica de la Cuaresma como un período de 40 días antes de la Pascua, los siguientes cristianos observan tal temporada.

Católicos

Ortodoxos orientales

Anglicanos

Luteranos

Metodistas

Moravos

Episcopalianos

Presbiterianos

Iglesias reformadas

Evangélicos (No todos, pero va en aumento)

La Cuaresma entre los protestantes

Respecto a las Iglesias protestantes, algunas que eligen observar la Cuaresma, mientras que otras la rechazan por completo.

A menudo, el problema radica principalmente en el énfasis en la muerte y el sufrimiento de Jesucristo, en oposición al triunfo de Jesús en su resurrección.

Esta es una razón similar por la que la mayoría de los protestantes no cuelgan crucifijos en sus iglesias u hogares, sino que prefieren una cruz desnuda, un recordatorio de que Jesús resucitó de entre los muertos y ya no sufre.

Menos cristianos con regulaciones en Cuaresma

Si restringimos nuestra definición de «¿quién celebra la Cuaresma?» a un período anterior a la Pascua que incluye regulaciones específicas para la oración y el ayuno, entonces la lista se vuelve aún más corta.

Católicos

Ortodoxos orientales

Algunos protestantes aceptan la oración, el ayuno y la limosna durante la Cuaresma, pero generalmente lo hacen libremente, sin ninguna dirección de su pastor o líder local.

El Miércoles de Ceniza 2023 es el 22 de febrero. Este día, los fieles acuden a las iglesias para que se les imponga la ceniza, como símbolo de penitencia y de deseo de conversión, que los dispone a conmemorar, con la debida preparación, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor en la Semana Santa, que este año es del 2 al 9 de abril.

¿Cuál es el significado del Miércoles de Ceniza y Cuaresma?

Miércoles de ceniza

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, 40 días que la Iglesia Católica propone como tiempo penitencial para que los fieles se dispongan espiritualmente a vivir la Semana Santa. Es una costumbre que se tiene desde los primeros siglos del cristianismo.

En aquel entonces, cuando una persona pecaba de forma grave, la asamblea penitencial de la comunidad los recibía y les colocaba ropa áspera de sayal, la cual vestían durante algún tiempo. Además, se les colocaba ceniza en la cabeza, como símbolo de su tristeza por haber ofendido a Dios y al prójimo, y su deseo de convertirse y reconciliarse.

Fue así como surgió la costumbre del Miércoles de Ceniza, en el cual la Iglesia ocupa dos fórmulas para imponerla: “Conviértanse y crean el Evangelio” o “Acuérdate de que eres polvo y al polvo convertirás“. Uno en referencia al sentido de la conversión, y el otro nos recuerda la caducidad del ser humano.

¿Cómo se determina la fecha del Miércoles de Ceniza 2023?

Para conocer la fecha del Miércoles de Ceniza se debe determinar primero la fecha del Domingo de Resurrección. ¿Cómo se determina ésta? Muy sencillo, el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua es el domingo inmediato a la primera luna llena de primavera. A partir de ahí se establece el inicio de la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos. Se cuentan 40 días hacia atrás, y ahí se establece el Miércoles de Ceniza.

¿Qué no se puede hacer el Miércoles de Ceniza?

Uno de los Mandamientos de la Iglesia Católica es: ayunar cuando lo pida la Iglesia. Y el ayuno se les pide a los fieles tanto el Miércoles de Ceniza como el Viernes Santo. Los demás viernes de Cuaresma sólo se practica la abstinencia de carne.

El ayuno consiste en desayunar algo muy ligero (un té y una fruta), una comida normal y una cena también ligera. La abstinencia, por su parte, tiene que se de carne (incluye el pollo). La abstinencia se exige de los 14 años en adelante, mientras que el ayuno obliga a todos los mayores de edad, hasta los 59 años.

¿Qué se debe responder cuando te ponen la ceniza?

Cuando el sacerdote impone ceniza en nuestra cabeza, es común que diga “Conviértete y cree en el Evangelio (Cfr. Mc 1,15)” o “Polvo y en polvo te convertirás (Cfr. Gn 3, 19)”. Los fieles no deben responder nada, pero es recomendable orar en silencio.

¿Cuál es significado del ayuno y la abstinencia?

San Pablo nos advierte no hacer del vientre nuestro Dios. Y es que los seres humanos somos demasiado materiales, nos gusta todo aquello que nos cause placer, entre ello, la comida. Y este tiempo es una oportunidad para demostrarnos que no todo en la vida es darle placer al cuerpo. Al contrario, nos abstenemos de lo que nos gusta para alimentar el espíritu y demostrarnos que no sólo de pan vive el hombre. También ayunamos para dar lo que no comemos a quien lo necesita.



La Iglesia pide ayunar y guardar abstinencia de carne el Miércoles de Ceniza.

¿Cuál es el significado de la ceniza?

Manifestar públicamente nuestro arrepentimiento y compromiso de cambio.

Pedir a la Iglesia que ore por nuestra conversión.

Comprometernos a hacer penitencia por los pecados cometidos.

Expresar el deseo de recibir el Sacramento de la Reconciliación.

Consejos que no esperabas de Teresa de Ávila para vivir la Cuaresma

La santa mística y contemplativa no recomendaba a sus hijas espirituales centrarse en ayunos masoquistas o renuncias. Más bien les proponía centrarse en lo esencial: Jesús. De este modo, todo cambia en Cuaresma…

Estamos a punto de adentrarnos en la Cuaresma, cuarenta días de preparación para el triduo pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria). ¿Tiempo de renuncias? ¿Tiempo de tristeza? Es posible que malentendidos o prejuicios no nos permitan vivir de manera cristiana este período litúrgico tan intenso. Santa Teresa de Ávila, una de las contemplativas más grandes de la historia, con su vida y escritos, ha dejado consejos para vivir la Cuaresma de manera significativa. Déjate sorprender. 1- NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO Ni el objetivo ni el espíritu de la Cuaresma cristiana son masoquistas: no se trata de hacer sacrificios por hacer sacrificios. Si algo dejó claro santa Teresa de Ávila, es que el amor de Jesús, y, en particular, su pasión, muerte y resurrección, dan sentido a nuestra vida. Santa Teresa se convirtió en edad ya adulta, a sus 39 años: en 1554, cuando llevaba viviendo casi veinte de religiosa carmelita en el monasterio de la Encarnación. Ella misma recuerda que vivía una vida doble: por momentos, vida de oración; pero muchos momentos más, vida anodina y pérdida de tiempo con amistades sin sentido religioso. «Como las muchas», dice ella. A pesar de los sacrificios y renuncias propios de la vida religiosa. Narra su conversión en su autobiográfico Libro de la Vida (capítulo 9), escrito diez u once años después. Fue un momento de encuentro personal con Cristo. Encuentro desencadenado por la presencia de una imagen emotiva del «Ecce Homo». Aquella escultura tocó lo más profundo de su ser: de repente, comprendió tangiblemente el amor de Jesús por ella hasta el punto de sufrir los tormentos. «Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía», escribe la mística. Ese es el sentido de la Cuaresma: preparar el alma y la vida para experimentar el amor de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. La oración, tan importante en Cuaresma, consiste, por tanto, en algo muy sencillo: estar «muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama», como escribe la santa en su Libro de la Vida (capítulo 8, 5). 2- HUMILDAD Con los ojos puestos en el amor de Cristo, santa Teresa invita a continuación a comprender la propia realidad. En esto consiste la verdadera humildad a la que invita la Cuaresma, que el cristiano necesita para cultivar poder vivir la experiencia del amor de Jesús. Teresa escribe: «Pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad» (I Moradas 2, 10-11). El mismo Señor nos dice; «Aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón», (Mateo 11,29) Santa Teresa de Jesús se planteó en una ocasión «por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad» y esta fue la respuesta que encontró: «Dios es suma Verdad, y la humildad es andar en verdad» (Sextas Moradas 10,7). 3-«DESASIMIENTO» Del amor de Cristo surge una de las actitudes más típicas de la Cuaresma: el «desasimiento», es decir, el estado del alma que queda libre de todo afecto desordenado y egoísta hacia cualquier cosa o persona, que nos sea Dios. El desasimiento explica las prácticas cuaresmales, como son la abnegación, renuncia, despojamiento, desapego, desapropiación, etc. No significa supresión de todo deseo y aspiración, ni tampoco quiere decir fabricarse un corazón duro e insensible, ya que el amor es el primero y mayor de los deberes. El amor da sentido y matriz al desapego. Santa Teresa de Jesús escribe: «Ahora vengamos al desasimiento que hemos de tener, porque en esto está el todo, si va con perfección». El secreto del cristianismo, está en abrazar toda la vida por amor a Cristo, y «desasirse» o desprenderse de todo lo que nos puede alejar de Él (Camino de Perfección, capítulo 8). 4- AMOR AL PRÓJIMO Por último, prepararse en Cuaresma para vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús significa vivir la caridad, amar concretamente al prójimo. Teresa escribe en el libro «Las Moradas»: «Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardáremos estos dos mandamientos, seremos más perfectas» (Moradas Primeras 2,17). Según santa Teresa, no se puede amar a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios.

Fuente: es.aleteia.org y desdelafe.mx