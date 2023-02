Debuta un nuevo argentino en UFC y será el más joven de la historia

El MMA argentino está expectante. Los talentos de nuestro país no paran de surgir y en las últimas horas se dio a conocer una noticia completamente ilusionante que tienen a los fanáticos en vilo. Se trata de la llegada de Francisco Pardo a UFC.

El peleador de 20 años es una de las grandes promesas del deporte nacional y tendrá la enorme oportunidad de mostrarse en la jaula más importante del mundo. El nacido en San Lorenzo se mudó a Brasil para seguir con su desarrollo en el deporte y demostró ser arrollador. En Samurai Fight House (SFH) ya se coronó campeón de peso ligero y a día de hoy ostenta el cinturón.

Francisco Prado debutará en UFC

A pesar de su corta edad, Prado se muestra como un experimentado y tiene un récord que no deja de llamar la atención: viene con una racha estrepitosa de 11 victorias. Por eso, los ojos de la empresa más importante de artes marciales mixtas del mundo se fueron con el peleador argento y el próximo 11 de febrero debutará en UFC 284 que se disputará en Australia.

La carrera profesional del deportista de 20 años se divide entre cinco TKO y seis sumisiones, llevando todas sus peleas a la finalización sin tener que pasar por la decisión de los jueces. En esta importante oportunidad, Prado buscará repetir estos antecedentes, pero no la tendrá nada fácil ya que será completamente visitante en suelo oceánico.

El rival de Francisco será Jamie Mullarkey, peleador australiano de 28 años con bastante experiencia quien ya suma seis peleas en UFC. Si bien el nacido en Central Coast viene de una victoria en su último combate, su récord en la compañía es bastante parejo con tres victorias y tres derrotas. Por eso, Mullarkey buscará ante el argentino poner el saldo a su favor.

De esta manera, el deporte argentino estará bien representado en UFC y sigue sumando deportistas tras Santiago Ponzinibbio, Guido Cannetti, Marcelo Rojo por la rama masculina, además de Silvana Gómez Juárez y Ailín Pérez.

No quedan dudas que los ojos de todos los amantes del deporte estarán prendidos el próximo 11 de febrero apoyando a Francisco en este enorme desafío donde tendrá una tarea complicada, pero como buen argento sabe de qué se trata y de este lado del mundo tendrá una banca más que importante. Mientras tanto, el deporte nacional sigue pisando fuerte en la élite.

Francisco Prado tiene como referente a Santiago Ponzinibbio

En el MMA argentino es muy difícil no tener a Santiago Ponzinibbio como referente. El Rasta se abrió camino en las artes marciales mixtas y es un peleador más que destacado de UFC desde hace tiempo. Por eso, todos quieren seguir sus pasos de superación y Francisco Prado no es la excepción.

Hace un tiempo, en una entrevista con Clarín, el santafesino repasó a sus referentes y no dudó a la hora de elegir al platense. "Veía mucho a Santiago Ponzinibbio. Me motivó muchísimo. Es como que dije: 'Si él lo logró, si pudo, yo también'. Me abrió mucho la cabeza", soltó. ¿Podrá seguir sus pasos?

Fuente: ole.com.ar