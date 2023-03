Adelanto del libro de La CGT por los 10 años del Papa Francisco.

LCV ofrece un adelanto del libro titulado “Papa Francisco: diez años de Pontificado” realizado por el Consejo Directivo de la CGT:

“Es importante comprender y atender los cambios que se han propuesto en el mundo del trabajo a partir de la irrupción política del neoliberalismo y la imposición del paradigma del capitalismo de plataformas, modificando las relaciones laborales y el rol social del trabajo. El documento más importante de Francisco, dirigido al sindicalismo, fue presentado en la cumbre “El trabajo y el movimiento de los trabajadores al centro del desarrollo humano integral, sostenible y solidario”, en el Vaticano en noviembre de 2017. Un documento no sólo dirigido a los representantes sindicales presentes, sino también a los referentes de los Movimientos Populares. En dicho documento sostiene que: “Una contribución válida a dicha respuesta integral por parte de los trabajadores, es mostrar al mundo lo que ustedes bien conocen: la conexión entre las tres «T»: Tierra, Techo y Trabajo. No queremos un sistema de desarrollo económico que fomente gente desempleada, ni sin techo, ni desterrada. Los frutos de la tierra y del trabajo son para todos, y «deben llegar a todos de forma justa». Este tema adquiere relevancia especial en relación con la propiedad de la tierra, tanto en zonas rurales como urbanas, y con las normas jurídicas que garantizan el acceso a la mismas. Y en este asunto el criterio de justicia por excelencia, es el destino universal de los bienes, cuyo «derecho universal a su uso» es «principio fundamental de todo el ordenamiento ético-social»”

Marcha de la CGT contra la dictadura militar en Argentina

“En la actual organización del sistema, el derecho a un trabajo digno como fuente de generación de valor social aparece negada; privilegiando los beneficios económicos por encima del ser humano. Un proceso de mercantilización del trabajo que lleva a la deshumanización sustitutiva en forma de automatización y robotización y al determinismo tecnológico. A esta situación general, se agrega una nueva dimensión: los “descartados” (“desechos”, “sobrantes”). Con esta exclusión queda afectada radicalmente la pertenencia a la sociedad en la que se vive, quedando virtualmente “afuera”, en condición de sujetos “sin horizontes y sin salida”. Para esta cultura del descarte, el ser humano es solo un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar; abandonando con sofisticados mecanismos a los niños y ancianos, por no producir. Agregando un tercer descarte: el de las y los jóvenes (entre los de menos de 25 años, el 40% aprox. no tiene trabajo).“

“Los documentos del Vaticano comienzan por recordar el significado de “sindicato” en griego: “justicia – juntos” (“dike”: justicia y “syn”: juntos), y sigue con la historia de la cuestión obrera y el conflicto capital-trabajo, enfrentando las distintas formas de explotación (salarios bajos, falta de seguridad laboral). Las organizaciones sindicales, están afectadas por una “ingeniería política” a la que solo parece interesarle construir gobernabilidad para contener las demandas colectivas, dentro de un institucionalismo formal que desconoce su potencialidad democrática. Hay también casos con agravantes: persecuciones gremiales o negación de la representación y negociación colectiva. Para el Papa Francisco la democracia no es un entramado que se “teje en la mesa de algún palacio, sino que se construye con laboriosidad creativa en las fábricas, en los talleres, en las granjas, en la empresas comerciales, artesanales, en las obras, en las administraciones públicas, en las escuelas, en las oficinas”. Para los sindicatos también surgen nuevos desafíos: individualizar los nuevos derechos de las y los trabajadores, en el marco de la cuarta revolución industrial en sus nuevas formas de participación y organización. No solo encerrarse en la defensa corporativa de su sector, de los que están “dentro” (o ya están retiradas), sino “renacer” trabajando “en las periferias”, “alargar la mirada” más allá de las propias filas. Innovar, protegiendo los derechos de quienes todavía no los tienen. Caso contrario, el sindicato corre el peligro de perder su naturaleza profética, burocratizándose a la imagen de los poderes que, en cambio, debería criticar.“ (lacolumnavertebral.com.ar)