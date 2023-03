"No se juegan finales del mundo todos los días, son especiales. Pero a un niño lo ayuda muchísimo más que a mí tener colgados (los guantes) en un cuadro en mi casa", celebró el campeón del mundo.

La subasta de la Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA), titulada "Guantes del Campeón", se desarrolló hasta ayer a las 15, a través de la plataforma bidbit.ar y contó con la participación vía Zoom del arquero nacido en Mar del Plata, que previamente había estampado su firma en la cara interna de los guantes campeones.

El ganador de la subasta, cuya identidad fue resguardada, se quedó con un pedazo de la historia de la tercera estrella de la Selección Argentina, después de 36 años y con Lionel Messi como capitán. La subasta fue transmitida y conducida por Diego Korol, quien cubrió la Copa del Mundo desde Qatar y fue confidente en las cábalas con el director técnico Lionel Scaloni.

Durante la transmisión, "Dibu" Martínez contó que "cuando me dieron la opción de donar los guantes del Mundial no lo dudé, es una buena causa para los chicos". Y luego sostuvo que "no es solo fútbol y levantar la Copa del Mundo, sino ayudar y dar futuro a niños que no tienen posibilidad de lograrlo".

Diez minutos antes del cierre de la subasta, los guantes estaban ofertados en 32.500 dólares y rápidamente el monto comenzó a elevarse. En la espera por la definición del monto final participó también el exarquero y actual DT Julio César Falcioni, quien felicitó a Martínez y contó que su "nieto de ocho años anda con la camiseta y dice que es el 'Dibu'".



Por su parte, Jorge Kibudi, coordinador de FuPeA, contó que la idea de la subasta surgió "con el 'Dibu' que donó estos guantes" y agregó que también hacen "muchas otras actividades durante todo el año para ayudar a las salas del Garrahan y otros hospitales pediátricos".



Tres minutos antes de cerrar la subasta, el arquero mundialista calificó la iniciativa como algo de "verdad hermoso". "Ojalá que se recaude y hagamos más cosas para juntar más, que no sea una sola vez", deseó el arquero del Aston Villa en la Premiere League.



En un video previo, donde la Fundación Pediátrica Argentina difundió la iniciativa, Martínez dijo: "Acá les voy a dejar los guantes firmados para recaudar, y ojalá que con lo recaudado puedan ayudar a la sala de Oncología del Hospital Garrahan. ¡Mucha suerte!"

⚽ @emimartinezz1 se suma a apoyar la lucha contra el cáncer infantil. ¿Vos te sumas a la subasta?



🧤 Participá a través de Bidbit y llevate los guantes del campeón. ¡Ayuda a los chicos del Hospital Garrahan con esta iniciativa de la Fundación Pediátrica Argentina! pic.twitter.com/isWvpT85PW — Diario Olé (@DiarioOle) February 15, 2023



"Para que los chicos del Garrahan sigan adelante: ¡#AtajemosJuntos y hagamos la diferencia!", publicó la Fundación en sus redes sociales donde brinda más información sobre la subasta.



"Dibu" Martínez tuvo un destacado desempeño durante el último torneo Mundial de fútbol en el que Argentina se consagró campeón del mundo, con atajadas claves que hicieron crecer su popularidad. (pagina12.com.ar)