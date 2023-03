Cuando el deporte se mete en los Oscars

Tom Cruise jugando al vóley en la piel del piloto Maverick. Forrest Gump motivando gente como un runner cuando aún esa palabra no se había puesto de moda. O el mismo actor, Tom Hanks, hablándole a una pelota en su recordada interpretación de un naúfrago perdido en una isla desierta y, luego, en el mar. El relato de escenas podría seguir con innumerables postales en las que el deporte le ha brindado al cine material e historias para llevar a la pantalla grande. Narraciones memorables, personajes entrañables, secuencias inolvidables, para grandes y niñes, se han reconstruido en películas a partir de historiales reales o ficticias inspiradas en el universo deportivo. Entonces vale, ante la 95ª edición de los Oscars, un repaso de diez largometrajes deportivos que pisaron fuerte en la historia de los famosos premios de la Academia.

1 - Million Dollar Baby (2004)

Si no vieron Million Dollar Baby, vale la pena que le dediquen las algo más de dos horas que dura este película, una de las tres ganadoras del premio más destacado de los Oscar, el galardón a la Mejor Película. La historia de la boxeadora Maggie Fitzgerald es una de las dos más ganadora de todas las películas inspiradas en algún universo relativo al deporte: con siete nominaciones, se consagró además en los rubros Mejor Actriz (Hilary Swank), Mejor Actor de Reparto (Morgan Freeman) y Mejor Director (Clint Eastwood), categorías de las más codiciadas en la fiesta de Hollywood. El film, inspirado en un relato del libro Rope Burns: Stories from the Corner de F.X. Toole, es además original por su representación femenina en tiempos en los que aún no se problematizaba rigurosamente la igualdad de género en el deporte y en las pantallas. Puede verse en la plataforma de streaming de HBO.

2 - Carrozas de fuego (1981)

El otro film deportivo más ganador de la historia y vencedor en la categoría Mejor Película es la recordada Carrozas de fuego. El multipremiado largometraje narra la historia de dos atletas -los británicos Eric Liddell y Harold Abrahams- en los Juegos Olímpicos de París 1924, que justamente el año próximo celebrarán su centenario en el mismo escenario. Además de las estatuillas a Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Guión Original, la película también es recordada por su banda sonora, compuesta por Vangelis, quien también se llevó su galardón.



3 - Rocky (1976)

La tercera película deportiva que cosechó el galardón a Mejor Película es ni más ni menos que la protagonizada por Rocky Balboa, aquel personaje que Sylvester Stallone inmortalizó posiblemente como el boxeador más conocido de la historia. El film, tan exitoso que vio continuada su historia en ocho secuelas de 1979 a este año (pueden verse en la plataforma de Amazon Prime Video), consiguió diez nominaciones y se llevó un total de tres premios, incluido el de Mejor Director para John G. Avildsen.

4 - Toro Salvaje (1980)

El boxeo es, quizá, el deporte que más veces ha sido llevado al cine, ya sea por sus personajes carismáticos o por la teatralidad de su puesta en escena. Otro de los históricos films que tuvo un ring entre sus secuencias predilectas fue Toro Salvaje, basada en las memorias del boxeador Jake LaMotta. Bajo la dirección de Martin Scorsese, Robert De Niro arrojó una de las grandes actuaciones de la historia del cine y se llevó el Oscar a Mejor Actor. Puede verse en Amazon Prime Video.

5 - Ford vs Ferrari (2019)

El automovilismo también tiene sus películas. El film sobre ruedas más emblemático entre aquellos considerados por la Academia posiblemente sea Contra lo imposible, título local del largometraje protagonizado por Matt Damon y Christian Bale que -ganador de dos Oscars- recupera la enorme labor de la empresa estadounidense por vencer en las pistas de las míticas 24 horas de Le Mans a la imbatible escudería italiana. Puede verse en Disney +.

6 - King Richard (2021)

Con producción ejecutiva de las tenistas Venus y Serena Williams, la biopic King Richard retrata la historia del padre de las hermanas más famosas del tenis mundial. Will Smith, en su segunda interpretación de un personaje del mundo del deporte, tras haber hecho de Ali en 2001, se llevó la estatuilla a Mejor Actor. Puede verse en la plataforma streaming de HBO.

7 - Dear Basketball (2017)

Más allá de la recordada y taquillera Space Jam, que unió al básquet con las históricas figuras animadas de la Warner, el deporte de la pelota naranja tiene entre sus páginas doradas la noche en la que se llevó su Oscar. El que lo fue a buscar fue ni más ni menos que Kobe Bryant, creador y narrador del corto animado Dear Basketball, una sentida carta del atleta a su amado deporte.

8 - Cuando éramos reyes (1996)

No solo de ficción ha vivido el deporte en los Oscars. También los documentales deportivos, un género nutrido con valiosas producciones, tuvieron su representación en la historia de los galardones de la Academia. En la edición de 1996, el mejor largometraje documental fue Cuando éramos reyes, dirigido por Leon Gast, que retrató magistralmente la famosa pelea en Zaire (hoy República Democrática del Congo) por el título mundial de peso pesado en la cual Muhammad Ali vence a George Foreman y recupera el cinturón más codiciado.

9 - I, Tonya (2017)

La historia de la polémica patinadora Tonya Harding, interpretada por Margot Robbie, fue llevada al cine con un largometraje que retrata el tóxico vínculo que tuvo con su madre, en la piel de Allison Janney, quien se llevó la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por su labor. Puede verse en Netflix.

10 - Karate Kid (1984)

La taquillera película sobre el joven que aprende sobre la vida y sobre el karate de la mano del Señor Miyagi cosechó una sola nominación: Pat Morita, que creó al recordado personaje del sabio profesor, no se llevó el galardón en 1985 pero sí la fama mundial y el nostálgico recuerdo de los fans del film. Puede verse en Netflix.



Bonus track

Desde las 19, este domingo comienza en Los Ángeles la gala de premiación de los Oscars, que podrá seguirse por TNT, TNT Series (en idioma original) y la plataforma de streaming HBO Max. Será además una noche especial para nuestro país, que podrá ver consagrado a un film nacional, la muy buena Argentina, 1985, que se destaca entre las cinco nominadas a Mejor Película Extranjera. Por eso y mientras se palpita la ceremonia, va un último largometraje a modo de bonus track… El secreto de sus ojos, que se convirtió en la segunda película argentina en ganar el Oscar en dicha categoría después de La historia oficial (1985). Y, si bien no tiene una temática deportiva, sí le hace un guiño al fútbol nacional, con un hermoso plano secuencia del estadio de Huracán que recorrió el mundo y fue aclamado por todo Hollywood.

Fuente: Por Malva Mara para pagina12.com.ar