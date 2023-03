FIFA modificaría su código de disciplina: sanciones más leves para quienes desarrollen campañas contra el racismo

La FIFA trabaja en algunas modificaciones en el código de disciplina y hace algunos días se supo de los cambios para técnicos y jugadores sancionados, que no podrán tener contacto con el equipo antes o durante el partido.

En tanto, en las últimas horas se supo que también habrá nuevas medidas contra la discriminación. La FIFA anunció que disminuirá sanciones por racismo a clubes y simpatizantes que se comprometan a realizar campañas de concientización y prevención sobre esa problemática. La decisión del organismo máximo del fútbol mundial se incluirá en la reforma del Código Disciplinario.

Según publica el diario Mundo Deportivo "una de las reformas tiene que ver con las sanciones a clubes responsables del comportamiento discriminatorio o racista de sus seguidores". Agrega la publicación que, "con el nuevo cambio normativo, cuando la asociación o club en cuestión se comprometa a desarrollar un plan de acción contra la discriminación, centrado en tres áreas clave, entonces los órganos judiciales de la FIFA podrán decidir imponer sanciones inferiores a las mínimas".

Según explicó Mundo Deportivo, la FIFA ya tendría todo aprobado para establecer los cambios.

El DT que deba cumplir con fechas de sanción no podrá acceder a vestuarios, túnel o área técnica antes o durante el partido. El artículo 66 deja totalmente claro que "no podrá tener contacto alguno con las personas implicadas en el encuentro. En particular con los jugadores o miembros de su equipo. Tanto antes como durante el encuentro".

Deberá ver el partido desde algún lugar asignado en las tribunas, solamente podrá reunirse con su equipo después de finalizado el partido y tendrá terminantemente prohibido tener contacto con la prensa.

Algo similar sucederá con los jugadores que deban cumplir sanciones. El futbolista que esté sancionado "no podrá acceder al vestuario, área técnica, tanto antes como durante el encuentro, así como tampoco ocupar un sitio en el banco". Recién después del pitazo final podrá acceder al vestuario con sus compañeros y tampoco podrá hablar con el periodismo. (dobleamarilla.com.ar y foto de portada gentileza fifa.com)