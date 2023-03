Pensar el 24M como un proceso que viene de antes

En comunicación con "Rebobinando", el escritor y psicólogo Marcelo Valko, analizó la fecha que hoy conmemoramos los argentinos, "es una continuidad no es un episodio estanco aislado, esto viene de la historia. Inclusive el ´Nunca más´, es muy acotado, del 76 al 83 cuando las bandas parapoliciales

de la Triple A que manejaba el ministro de bienestar social López Rega durante el gobierno de Perón e Isabel Perón, cuando se produce el golpe esas bandas pasan a integrar los grupos de tareas en la Esma, nos enseñaron una historia acotada. Tenemos que leer estas fechas como un proceso, no una cuestión puntual por que es continuo. Los desaparecidos no comenzaron con las bandas paramilitares de López Rega y Videla, vienen de antes, en la época de Roca por ejemplo donde el General Villegas habla de indios desaparecidos, ese es el tema".

Sobre la actualidad de nuestro país consideró, " pensás o te piensan, si no pensás por tu cuenta siempre va a haber alguien dispuesto a pensar por vos, eso es lo que sucede con nuestro país, la gente tiene que advertir por que estamos tan mal, porque nos están pensando hace mucho desde distintos sitios, del sistema educativo, de los medios, etc".

"El 24 de marzo que para muchos es un hermoso fin de semana, para otros es Memoria, Verdad y Justicia, representa la lucha de poner en la cárcel a la gente que utilizó el estado para hacer una aberración, la idea era disciplinar el país, más del 70% tenía algún tipo de actividad gremial o sindical, la idea era reducir nuestro aparato económico que después durante el gobierno de Carlos Menem lo termina de dar vuelta, achicaron el país, para esa elite la gente sobra. Hoy tenemos esa cantidad de gente precarizada que vive de planes, que está fuera del sistema económico, ya hay estudios que hablan de tres generaciones de familias que nunca tuvieron un trabajo; el abuelo, el papá y el hijo".

El escritor mencionó que el 24M es una fecha en donde Argentina logró hacer lo que pocos países lograron, que es el juicio a las Juntas y recomendó la película, Argentina 1985. "En los otros países americanos como el caso de Chile, Pinochet muere como senador vitalicio, Alfredo Stroessner en Paraguay, que tuvo una de las dictaduras más largas y sangrientas de América, murió con todos sus millones, le dieron asilo en Brasil. Nosotros los Argentinos, que a veces decimos, 'este país que no sirve para nada', que tenemos ese clima de derrotismo, no, nosotros tenemos un gran país pero nos están pensando, por suerte tenemos mucha gente que abre los ojos y así es que se han logrado cosas, pero así también hay gente que hace lo imposible para gente que no piense".

Marcelo Valko recomendó el libro "Nunca más" que recoge el informe emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas respecto a las desapariciones ocurridas en la Argentina durante la dictadura militar (1976-1983).

Lo podés leer ingresando: https://librosycasas.cultura.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/LC_NuncaMas_Digital1.pdf

También recomendó "Pedagogía de la desmemoria" y "El Malón de la paz", libros de su autoría para poder entender la historia de nuestro país como un proceso.