El mapa del dengue en la Argentina: los distritos más afectados por el brote

El brote epidemiológico de dengue sigue en aumento en el país, según confirmó el Ministerio de Salud de la Nación en su último reporte realizado hace 48 horas atrás, situación que preocupa a las autoridades sanitarias.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional que publica la cartera sanitaria semanalmente, hasta la semana epidemiológica 13 de 2023 (es decir hasta el 01/04) se notificaron en el país 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en la Argentina.

También informó que son 14 las jurisdicciones afectadas, divididas en tres regiones:

- Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe).

- Región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco, Misiones).

- Región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero y Tucumán).

Respecto a la región Centro, Santa Fe aparece como la provincia más complicada, con 7420 casos confirmados y 9780 sospechosos. Luego le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 3408 positivos y 8118 sospechosos. En tanto Córdoba registra 1390 infectados y 2824 sospechosos.

En la región NOA se destaca Tucumán, que cuenta con 5132 casos según el Ministerio de Salud Nacional, aunque la cartera sanitaria local ya da cuenta del doble de casos confirmados. Le sigue Salta con 3820 casos y 7543 sospechosos y Jujuy con 1932 infectados y 3072 en estudio.

Por último, en la región NEA, Chaco es la provincia con más casos, que suman 124 y hay 450 sospechosos. Y le sigue Corrientes y Formosa con 107 y 106 casos, respectivamente.

Pero esta información que emite el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Boletín Epidemiológico Nacional, muchas veces no está actualizada, aunque el mismo tiene 2 días. Es que el sáado, el Ministerio de Salud Pública del Chaco informa que desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha se notificaron en la provincia 702 casos sospechosos de Dengue, de los cuales 241 fueron negativos, 396 positivos y 118 se encuentran en estudio. Es decir, que de los 124 casos informados por Nación, hay que sumarle 245 para llegar a los 396 informados por la cartera sanitaria provincial.

La preocupación de la provincia chaqueña es que se registran 3 serotipos de dengue en circulación. A los Den1 y Den4 se le sumó Den2. Esto es un riesgo ya que una persona picada por un mosquito con un serotipo, puede desarrollar dengue grave si es vuelta a picar por otro infectado con otro serotipo distinto. Si bien es baja la probabilidad, las posibilidades de complicaciones existen: se puede desarrollar una enfermedad grave y en algunas circunstancias producir la muerte por dengue hemorrágico.

“La infección con uno de ellos no protege para los demás serotipos”, recordó la ministra de Salud Carolina Centeno este miércoles en un análisis de la situación epidemiológica. “Esto permite sospechar que si existe uno diferente al habitual, el riesgo de recontagio y de complicaciones es mayor al que veníamos teniendo”, precisó la ministra.

Más de 10.000 casos de dengue y siete muertes por la enfermedad que trasmite el mosquito Aedes aegypti fueron registradas en la provincia de Tucumán desde febrero pasado, informó ayer el Ministerio de Salud Pública local. “Ya hemos superado los 10.000 casos de dengue, sin embargo, es probable que esa cantidad vaya en aumento porque hay posibilidades de contagio, ya que puede haber pacientes que han sido picados y el cuadro aparece dos o tres días después”, dijo el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz.

La cartera informó la muerte de dos pacientes con diagnóstico de dengue, lo que llevó a siete el número de víctimas fatales desde febrero, cuando fue confirmado el primer caso. Medina Ruiz indicó que hay “muchas consultas, pero están controladas”.

Las autoridades de Santa Fe se mostraron preocupadas por el brote de dengue que suman 7661 positivos, según cifras del Ministerio de Salud local. “Es una enfermedad que vino para quedarse”, aseguró Jorge Prieto, secretario de Salud de la provincia. En ese sentido, indicó que esperan que durante las próximas semanas la curva continúe en ascenso y se mostró preocupado por la cantidad de personas internadas, especialmente los niños.

Hasta el momento se trata de 14 pacientes internados, entre los que se encuentran cinco menores de edad. Cuatro están en el hospital “Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe y el restante en Rafaela, 120 km al oeste de la capital provincial. “El caso más grave que tenemos es el de un bebé de seis meses que se encuentra en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y estado reservado”, comentó a MDZ el director del nosocomio, Osvaldo González Carrillo. Y agregó: “desarrolló una sepsis producto de la infección y generó una falla multiorgánica”.

En Salta, se estima que cerca del 10% de los habitantes del municipio de General Güemes contrajo dengue desde que se confirmó el primer caso hace aproximadamente dos meses. De esta forma, se desprende que entre 3.500 y 4.000 personas se contagiaron de la enfermedad durante el brote que tiene a maltraer a la provincia de Salta.

“Por suerte, vemos que los casos están disminuyendo. No podemos decir que el problema esté llegando a su final, pero por lo menos tuvimos una semana un poco más tranquila que las anteriores, donde todo se vio saturado. Otro punto favorable que podemos rescatar es que los casos graves fueron pocos, solo registramos tres fallecimientos, existen otros posibles casos, pero no pudieron ser determinados fehacientemente”, destacó el doctor Leandro Abaroa, jefe de Epidemiología del hospital Joaquín Castellanos.

Jujuy superó los 1.400 casos de dengue y hubo un descenso de personas internadas. La Dirección Provincial de Sanidad confirmó que son 331 los nuevos casos de dengue en Jujuy. En tanto, 26 personas permanecen en internación en servicios de salud públicos y privados, en todos los casos con pronóstico favorable.

El Ministerio de Salud de Córdoba informó que se registraron en la última semana otros 906 casos de dengue, lo que hace ascender al total a 1.781 en lo que va de la temporada, por lo que piden extremar las medidas de prevención como también acudir de inmediato al médico ante la aparición de síntomas. Laura López, directora de Epidemiología, manifestó: “En la semana 12 de esta temporada se registró un pico de 705 casos, que superó el pico de la epidemia de dengue de 2020. Es decir, en menos semanas, se alcanzó la casuística registrada para la misma época que tuvimos en la peor epidemia de dengue del país”.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue lo adquiere y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura.

En lo que respecta al dengue los síntomas son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos; de cabeza; muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel y picazón; sangrado de nariz y encías.

Ante un diagnóstico de dengue, es preciso seguir las indicaciones del personal de salud y asistir a las consultas de seguimiento y control. Si al momento de disminuir la fiebre o en los días posteriores, alguno de los síntomas se agudiza, reaparece o se detectan síntomas nuevos (dificultad para respirar, dolor abdominal intenso, sangrado profuso de mucosas, irritabilidad a somnolencia, vómitos recurrentes), es pertinente realizar una consulta médica inmediata.

Medidas de prevención de dengue y chikungunya

La principal forma de transmisión de estas enfermedades es por picaduras de mosquitos infectados. Es por ello que la medida más importante de prevención de dengue y chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores (baldes; palanganas; tambores; portamacetas; bebederos; botellas retornables, etc).

Si los recipientes no pueden quitarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas, por ejemplo) o procurar que no acumulen agua dándolos vuelta; vaciándolos y cepillándolos frecuentemente, o bien poniendo los mismos al resguardo bajo techo. También es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas de desagües.

Es de destacar que el mosquito adhiere sus huevos a las paredes de los recipientes, por lo que además se refuerza que es clave que, además de cambiar el agua con frecuencia si no se puede eliminar los recipientes que la contienen, es necesario cepillar el interior de las paredes para eliminarlos.

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente siguiendo siempre las indicaciones del envase. Así mismo, se sugiere usar ropa de manga larga y colores claros. Para proteger a las y los bebés (que no pueden usar repelente), se deben colocar redes o tules sobre cunas y cochecitos. En relación al hogar, es importante disponer mosquiteros en puertas y ventanas y usar repelentes ambientales como tabletas, aerosoles (interior) o espirales (exterior).

La aplicación de insecticida mediante fumigación sólo sirve para eliminar mosquitos adultos siempre y cuando entren en contacto con el insecticida en el momento que es aplicado ya que el mismo no tiene poder residual y tampoco elimina formas inmaduras del mosquito (huevos, larvas y pupas); por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se erradican los criaderos de nuevos mosquitos.

Por lo demás la fumigación está indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente.

Fuente: Diario El Tribuno