Docentes autoconvocados siguen con las medidas de fuerza y piquetes

El numeroso grupo denominado “Docentes Autoconvocados” mantiene la protesta desde hace más de dos semanas y realiza además marchas y cortes de ruta en diversos puntos de la provincia.

Los bloqueos se registran en el acceso a Pichanal, a Embarcación, dos cortes en Mosconi y Aguaray, además del acceso de Salta.

En el centro, los maestros realizaron varios cortes y manifestaciones que provocaron modificaciones en el recorrido de los colectivos y lentitud en el tráfico en general.

La profesora Analía Gutiérrez, delegada y vocera de Capital, indicó que “en la reunión sólo nos decían que ellos no entendían las cifras de las que estábamos hablando”.

Indicó que le llamó la atención de la ausencia del ministro de Educación, Matías Cánepa, en la reunión de ayer.

“En medio del encuentro, la señora Adriana Saravia -secretaría de gestión educativa- se retiró de la mesa y la charla; dejando a todos plantados”, expresó Gutiérrez.

“Yo no sé dónde vive la señora Saravia, por no entender el clamor docente. Además se nota que no está capacitada para el cargo”, criticó.