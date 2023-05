Falleció Tina Turner

Este miércoles, la famosa cantante Tina Turner falleció a los 83 años en su hogar ubicado en Küsnacht cerca de Zurich, Suiza, según lo confirmó su vocero.

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza” informaba el comunicado.

La artista nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, Estados Unidos. Se hizo famosa en los años 60's cuando integraba la banda llamada Ike & Tina Turner Revue, pero su éxito llegó más tarde al convertirse en una artista solista conocida a nivel mundial.

Con su música y su incansable vitalidad, Tina Turner ha emocionado a millones de fans y ha inspirado a varios artistas de las generaciones posteriores a la suya. Los hits como "What's Love Got To Do With it", "Private Dancer" y "The Best", los más de 180 million de álbumes vendidos, 12 Grammys y más de tres décadas de tours vendidos en su totalidad, son parte del legado único de la artista.

Según lo comunicado por el vocero de Tina Turner, "va a haber un funeral privado, al que van a asistir amigos cercanos y la familia. Pedimos respeto y privacidad para ellos en estos tiempos difíciles".