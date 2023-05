El acto por el 25 de Mayo fue con una formación cerrada en la zona de los cuarteles

En tanto, la ceremonia interna se desarrolló en un predio del Ejército Argentino, en el Regimiento de Caballería de Exploración 5 General Güemes, por avenida Arenales.

El acto consistió en una formación cerrada, sin prensa y sin público presente, en la plaza de armas teniente Diego Barceló.

"Es una actividad como privada y me explicaron que no es un desfile público", dijo un hombre, quien quería ver a su hijo para sacar fotos, y no lo pudo hacer.