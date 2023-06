Sigue el paro docente y Provincia cambia la resolución de los días de clases caídos

Mientras algunos docentes autoconvocados votaron por la continuidad del paro, el Gobierno de la Provincia se preparaba anoche para suplantar oficialmente la resolución 159/23. Lo cierto es que con estas idas y vueltas y con la actitud de intransigencia que se muestra a esta altura, los alumnos salteños están a punto de empezar la sexta semana sin clases.

La mencionada resolución estipulaba la devolución de los días de clases caídos los sábados y feriados, y sería reemplazada por otra que incorpore el acta acuerdo firmada por delegados de los autoconvocados con el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, y legisladores provinciales.

En diálogo con El Tribuno, el vicegobernador Marocco confirmó que "antes del lunes, si no es en lo que queda de hoy (por ayer) o mañana (domingo) a más tardar se concretará la suplantación de la cuestionada resolución 159 por otra que oficialice el acta que firmamos el viernes".

No obstante, el vicegobernador aclaró que el acta acuerdo firmada con los delegados de los autoconvocados en la noche del viernes ya dejaba sin efecto la resolución en cuestión.

En efecto, y a pesar eso, durante la asamblea docente provincial celebrada ayer en la localidad de Campo Quijano desde un rato antes del mediodía hasta avanzada la tarde, se ponía en duda que el Gobierno fuera a cumplir con lo estipulado en el acta acuerdo.

Esta situación generó un fuerte punto de desencuentro, ya que temprano se votó el fin del paro, con la decisión de volver a las calles si no se cumplía con el acuerdo. No obstante, los sectores más radicalizados de la asamblea votaron en contra y no aceptaron esta decisión, prolongando la asamblea hasta después de que se fueron parte de los docentes que habían participado de la jornada y forzando una nueva votación, que decidió mantener la medida de fuerza.

Finalizada la votación, desde la asamblea de autoconvocados se informó a los medios que la moción votada fue: "Continúa el paro hasta que el Gobierno derogue la resolución 159/23 del plan de recuperación y convierta el acta acuerdo de ayer (viernes) en resolución ministerial".

A la asamblea provincial en Campo Quijano asistieron las bases y delegados de los departamentos que mantienen el plan de lucha. La jornada arrancó con el cumplimiento de algunas formalidades respecto a la organización interna de la asamblea y a la incorporación de nuevas autoridades a la mesa de conducción de la protesta. En primer lugar se puso a consideración el acta acuerdo firmada con los delegados de los autoconvocados con el vicegobernador Marocco.

Luego se estipuló que cada uno de los voceros y oradores tendrían dos minutos para exponer las posiciones de los docentes de su departamento antes de la votación. El acta acuerdo firmada el viernes con los delegados ocupó buena parte del debate y, si bien la mayoría estuvo de acuerdo e incluso se votó a favor del acuerdo a partir de esta medida, luego hubo una segunda votación que cambió la decisión.

¿Desconocen a delegados?

No conformes con la decisión de volver a clases en base al acta acuerdo con Marocco, docentes del departamento San Martín y aliados de otros departamentos forzaron una segunda votación en la que decidieron no volver a las aulas hasta que el acta acuerdo se convierta en resolución ministerial

El acta del viernes estipulaba en primer lugar que "no se producirán los descuentos por los días caídos, como también se eliminarán las injustificadas por el período mayo hasta el día de la fecha".

Además se establecía que "el plan de recuperación de contenidos se llevará adelante siguiendo los parámetros del efectuado en el año 2021, sin aplicarse las previsiones del Art. 5 de la resolución N° 159/23 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología", es decir, no se devolverían los días caídos asistiendo sábados y feriados.

Por otra parte, "los legisladores se comprometen a efectuar las gestiones conducentes al tratamiento de sendos proyectos de declaración a efectos de peticionar a los legisladores nacionales y autoridades respectivas la modificación del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 538/75 para la inclusión en áreas de frontera de los niveles Secundario y Terciarios".

Además acordaron que "se conformará entre los intervinientes, los 23 delegados y técnicos, así también como por todas las aéreas gubernamentales y funcionarios que tengan injerencia una mesa de trabajo permanente con modalidad de mesa política y mesa técnica, que comenzará a trabajar el lunes 26 del corriente, la cual tendrá la misión de abordar distintos temas".

La cuestionada resolución 159, por su parte, establecía que los docentes debían presentar un plan de recuperación de los días de clases caídos a aplicarse asistiendo a dar clases los sábados y también feriados.