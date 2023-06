Más docentes vuelven a clases y el paro pierde fuerza pese a la presión de autoconvocados

Mientras los autoconvocados, apoyados por algunas agrupaciones sociales y políticas, presionan para mantener el paro docente, más maestros vuelven a las clases.

"La mayoría de los docentes se encuentran en las aulas prestando el servicio educativo, aunque hay un grupo que aún continúa con la medida", afirmó a El Tribuno Adriana Saravia, secretaria de Gestión Educativa de la Provincia.

Detalló que las localidades donde el paro se sintió muy poco son Cachi, Chicoana, Coronel Moldes, El Carril, Guachipas, Iruya, Isla de Cañas, La Caldera, La Viña, Los Toldos, Nazareno, Payogasta, Rivadavia Banda Sur, Rosario de Lerma, Santa Victoria Oeste, Tolar Grande y Orán. Sostuvo que el paro es muy bajo, con un acatamiento de menos del 20% o casi nulo.

En Aguaray, El Bordo, Pichanal, Salvador Mazza, Rivadavia Banda Norte, San Lorenzo, Urundel y Vaqueros, la adhesión fue menor al 35%. "El resto de las localidades de Salta no superaron los 50 puntos de adhesión en lo que va de junio", añadió.

"Es importante que los alumnos y los docentes regresen a las aulas para poder recuperar el tiempo perdido, teniendo en cuenta el perjuicio que causa la falta de clases, teniendo como experiencia reciente a la pandemia", enfatizó la funcionaria.

Reclamo de padres

Padres y madres de alumnos de escuelas y colegios que aún no tienen clases se organizaron en distintos grupos, con un delegado por curso, y presentarán notas para pedir que las autoridades educativas nombren docentes suplentes en los puestos de quienes realizan paro.

Además, manifestaron su malestar e indignación por la falta de clases hace más de un mes. Aseguran que afecta severamente el aprendizaje de sus hijos e hijas.

La madre de dos niños que asisten a primer y tercer grado de la escuela Normal expresó que hay gran preocupación en la comunidad. "Esto perjudica muchísimo el aprendizaje. Lamentablemente esta situación implica tener a los niños de rehenes. Las maestras tienen a nuestros hijos de rehenes. Esa es la triste realidad", manifestó la mujer, quien prefirió resguardar su identidad.

Añadió que hay docentes que se presentan un día pero hacen paro cinco y luego vuelven. "Así los chicos no pueden aprender. Si bien entendemos el reclamo de los maestros, consideramos que deben volver a clases porque en medio del conflicto están atentando contra los derechos de los niños de recibir educación y eso es grave".

"Hay muchos maestros que están sin trabajo y quieren trabajar. Hay manera de solucionar este conflicto y es dándoles trabajo", sostuvo.

La mamá de otro niño de tercer grado expresó: "Me siento molesta porque mi hijo no tiene clases y este es el último año de lecto-escritura que tiene. Es muy importante".

Recalcó que los chicos ya venían con un retraso de contenidos curriculares por la pandemia del coronavirus, en 2020. "Se junta lo de la COVID más el paro de ahora, entonces nosotros vamos a solicitar que se pongan docentes suplentes o celadores a darle clases a los chicos, porque no pueden seguir perdiendo tiempo", sostuvo.

Y precisó: "Mi hijo, que tiene un pequeño retraso en el aprendizaje y necesita mayor contención, hizo el primer grado con burbujas por la pandemia, dos veces a la semana. En segundo grado vio contenidos de primero y muy poco de segundo y ahora en tercero, cuando iba haciendo un repaso de segundo empezó el paro o sea que de tercero no vio ningún contenido. No sé qué hacer. Me desespero. Lo ayudo como puedo".

Fuente diario El Tribuno