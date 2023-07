En las primarias nacionales de agosto habrá 15 boletas en el cuarto oscuro

En las PASO nacionales del domingo 13 de agosto los electores salteños encontrarán en el cuarto oscuro 15 boletas de papel con candidatos a diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur de tres alianzas y de seis partidos.

Once votos incluyen fórmulas presidenciales, mientras que cuatro serán boletas cortas porque no adhieren, en algunos casos no les permitieron, a precandidatos para la primera magistratura del país.

Los quince modelos de votos, con cuatro precandidatos titulares y también suplentes a diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur, fueron oficializados previamente por las juntas partidarias.

Para la interna de Juntos por el Cambio hay cuatro boletas de las listas El Cambio de Nuestras Vidas, de Inés Liendo; La Fuerza del Cambio, de Miguel Nanni; Cambio Radical, de Bernardo Solá, y Para Renovar Salta, de Oscar Rocha Alfaro.

En Unión por la Patria habrá interna entre Unión por Salta, de Pablo Outes; Unión por la Victoria, de Jesús Villa, y Unión por la Felicidad, con María Morales Miy.

En el Frente de Izquierda habrá interna entre las listas Unir y Fortalecer la Izquierda, de Daniela Planes, y Unidad de Luchadores y la Izquierda, de Andrea Villegas.

En los cuartos oscuros también estarán las boletas de Política Obrera, con Violeta Gil; de Salta Independiente, con Felipe Biella; del MAS, con Marcos Tognolini; del Movimiento Libres del Sur, con Ignacio Palarick; de Ahora Patria, con Emilia Orozco, y del Autonomista, con Nicolás Zenteno.

Los espacios políticos que competirán en las PASO de agosto también llevan en sus boletas a precandidatos para el Parlamento del Mercosur. Salta elegirá en octubre un parlamentario.

Boletas cortas

En los cuartos oscuros habrá cuatro boletas cortas, denominación que se asigna a aquellas que no incluyen una fórmula presidencial y solo contiene precandidatos a categorías legislativas.

Serán boletas cortas las de las listas Salta Independiente (SI), Cambio Radical, Para Renovar Salta y Unidos por la Felicidad.

El partido SI decidió no adherir a ningún presidenciable. En tanto, Cambio Radical y Para Renovar Salta hicieron gestiones pero no tuvieron respuesta para llevar a ninguna de las dos fórmulas presidenciales que competirán en Juntos por el Cambio. Lo mismo pasó con Unidos por la Felicidad para la interna de Unión por la Patria.

El objetivo de lograr el 1,5 % de los votos

Para participar en las elecciones de octubre los nueve espacios políticos que en Salta presentaron listas de precandidatos a diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur deberán conseguir en las PASO de agosto un piso del 1,5% de votos.

Un total de 60 precandida­tos titulares son los que buscarán el pasaje para disputar en octubre por las cuatro bancas de diputados naciona­les que se renovarán en la Cámara Baja del Congreso en representación de Salta.

En tres alianzas habrá internas para definir la lista final de candidatos que presentarán en octubre, mientras que los partidos que salen solos buscarán superar el piso de votos exigido.