Elecciones 2023: Cerró la votación y los primeros resultados se esperan cerca de las 21

En Salta capital ocurrió lo que sucede a las 18.00 cuando se cierran las puertas del establecimiento educativo y el votante llega tarde.

En la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson de Barrio Intersindical, una mujer llegaba cuando el establecimiento era cerrado por Gendarmería.

Las autoridades de mesa anticiparon que en ese lugar no hubo inconvenientes y votó cerca del 80% de los empadronados.

"Agarré la bicicleta, casi me hago atropellar, llegué a las 18.05 y no me dejaron pasar, yo nunca dejé de votar", dijo una mujer a Radio Salta.