Saquearon un supermercado en José C. Paz y varios comercios cerraron

Comerciantes de distintas localidades del Conurbano exteriorizaron su temor por posibles robos y saqueos y cerraron las puertas de sus comercios, aunque en dos supermercados Día de las localidades bonaerenses de José C. Paz y Don Torcuato se produjeron actos vandálicos cometidos por unas 80 personas.

Si bien en la mayoría de los casos se trató de falsa alarma, confirmaron que hubo saqueos en supermercados de José C. Paz y Tigre (Don Torcuato), al tiempo que intentaron robar un local de electrodomésticos en Pilar, donde hubo cuatro apresados.

La jueza de turno de San Martín Gabriela Persichini, confirmó este martes que se inició una investigación por saqueos cometidos en un supermercado Día de la localidad bonaerense de José C. Paz.

"Derribaron las puertas e ingresaron al lugar, que estaba cerrado por el rumor de saqueos. Hay muchos destrozos, llegó la Policía y les tiraban con piedras y botellas. Tuvieron que pedir refuerzos y bajaron cinco patrulleros más", sostuvo la magistrada en declaraciones al canal LN+.

Asimismo, remarcó que "hay cuatro detenidos, pero también muchos prófugos, por lo que hay una investigación profunda para identificarlos y ver cómo se iniciaron estos saqueos".

"Me sorprende que nieguen el hecho, porque en el lugar está hasta el ministro Sergio Berni y el jefe de Policía (Daniel García) en José C. Paz. Por ahí no tuvo la información suficiente el intendente", añadió Persichini.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmó que hubo "un saqueo por el que se pudo actuar rápidamente y se detuvo a una persona".

"Estos vecinos que saquearon un supermercado Día son en su mayoría jóvenes. Queremos llevarle tranquilidad a la población, porque estamos muy atentos a lo que pueda pasar en cada lugar de Tigre", precisó Zamora.

La cuenta de "X", de SMNoticias, que se dedica a dar información sobre lo que ocurre en el norte y oeste del conurbano, también reportó los videos del saqueo de Día.

Los intendentes de algunos municipios salieron a desmentir estos hechos, aunque en el caso de José C. Paz, la magistrada se mostró sorprendida por la negativa de esos episodios cuando ella está al tanto de que fueron cometidos este martes por la tarde y apunta a unas 80 personas.

En los partidos bonaerenses de Moreno y Morón circularon versiones de posibles saqueos y por prevención arribaron rápidamente los uniformados.

En Flores bajaron las persianas

Comerciantes de la Avenida Avellaneda bajaron sus persianas por la denuncia de saqueos en la zona comercial y personal de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar.

Tras comprobar que se trató de una falsa alarma los empleados volvieron a reabrir los negocios.

"El Centro de Monitoreo informa que se verificaron todas las cámaras de inmediaciones a la intersección de las avenidas Nazca y Avellaneda. No se visualizó grupo de personas realizando ilícito", informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas.

Durante el operativo, que duró varios minutos, se vivieron momentos de temor y tensión hasta que la Policía de la Ciudad confirmó que la situación estaba controlada.