Peregrinos que llegan a la catedral este miércoles 13 de septiembre
Las peregrinaciones que desde alejadas localidades caminan durante días comenzaron a llegar a la catedral junto al Señor y la Virgen del Milagro.
Salta Hoy
13 / 09 / 2023
Los promesantes que este miércoles 13 de septiembre llegan con sus misachicos, estandartes, rezos y sus promesas a la Catedral a los pies del Señor y la Virgen del Milagro son las siguientes:
13/09 7:00 PEREGRINOS DE LA MERCED LA MERCED
13/09 8:00 PER. VIRGEN DEL VALLE – G. LOS AMIGOS SANTA MARIA CATAMARCA
13/09 9:00 Santo Domingo unidos por la fe Santa María Catamarca
13/09 10:00 ESTRELLAS DEL SEÑOR BICI STA MARIA CATAMARCA
13/09 10:00 PEREGRINOS DE VIALIDAD NACIONAL CAFAYATE
13/09 10:00 FAMILIAS UNIDAS POR LA FE SANTA MARIA CATAMARCA
13/09 10:00 PEREGRINOS DE FAMILIAS INDEPENDIENTES BICI EL CARRIL
13/09 10:00 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES – BREALITO
13/09 10:30 PEREGRINOS DE LA VID - DOMINGO HERMANOS! Cafayate
13/09 11:00 CRISTO REY A PIE EL MOLLAR - CHICOANA
13/09 11:00 Marita acompaña a los bici peregrinos de Salvador Mazza al Milagro BICI
13/09 11:00 NTRA SRA DE LA ESPERANZA SAN JOSE DE SANTA MARIA Catamarca
13/09 11:00 BICI PEREGRINOS LA MORENITA BICI STA MARIA Catamarca
13/09 11:00 BIKERS PEREGRINOS DE METAN SAN JOSE DE METAN
13/09 11:00 NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS BICI SAN JOSE- STA MARIA CATAMARCA
13/09 10:00 PEREGRINOS CHURCAL - VILLA EL MONTE BICI MOLINOS
13/09 11:00 CLUB AMIGOS DEL ATLETISMO Y CICLISMO CAFAYATE
13/09 11:00 GRUPO DEL MILAGRO SANTUARIO SAN ROQUE SAN JOSE CATAMARCA
13/09 11:00 Peregrinos de Churcal y Velasquez BICI
13/09 11:00 PEREGRINOS DE FAMILIAS INDEPENDIENTES SALTA
13/09 11:00 SECLANTAS A CABALLO A CABALLO SECLANTAS
13/09 11:30 POR AMOR AL SEÑORA Y LA VIRGEN DEL MILAGRO LAS LAJITAS
13/09 11:30 PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO DE LOS MOLINOS SECLANTAS
13/09 11:00 SANTURIO SAN ROQUE - SANTA MARIA CATAMARCA BICI SANTA MARIA
13/09 11:00 PEREGRINAMOS POR LA FE BICI LAS LAJITAS
13/09 11:30 BOMBERO VOLUNTARIO - JONATAN GUANUCOI A PIE METAN
13/09 12/09 RODAR CON AMIGOS DESDE LA RIOJA BICI
13/09 12:00 SANTA ROSA DE LIMA SANTA MARIA CATAMARCA
13/09 12:00 CAMINO DE LA FE Santa Maria Catamarca
13/09 12:00 Grupo familiar CAFAYATE Salta
13/09 12:00 UNIDOS EN LA FE GAONA Salta
13/09 12:00 LAS CUEVAS A PIE Salta
13/09 12:00 PEREGRINOS DE BREALITO Brealito
13/09 12:00 PEREGRINOS CICLISTAS AL ALTAR DEL SR. Y VIRGEN DEL MILAGRO DE CAFAYATE
13/09 12:00 PEREGRINOS DE LA PAMPA REALICO LA PAMPA
13/09 12:00 CON FE Y AMOR VAMOS A TU ENCUENTRO CAFAYATE –
SANTA MARIA – COLALAO DEL VALLE – AMAICHA SALTA CATAMARCA TUCUMAN
13/09 12:00 PEREGRINOS POR UN MILAGRO SANTA MARIA CATAMARCA
13/09 12:00 PEREGRINOS VIRGEN DEL VALLE – SANTA MARIA Catamarca
13/09 12:30 CICLISTAS AL ALTAR DEL SEÑOR Y LA VIRGEN DEL MILAGRO CAFAYATE
13/09 12:30 LOS NIÑOS CON FE HACIA EL MILAGRO A PIE CERRILLOS
13/09 13:00 VIRGEN PEREGRINA RODAR CON AMIGOS BICI FIAMBALA CATAMARCA
13/09 13:00 PEREGRINOS POR UN MILAGRO BICI STA MARIA CATAMARCA
13/09 13:00 GRUPO SAN ALFONSO A PIE SALTA
13/09 13:00 COMUNIDAD BETANIA y PEREGRINOS DE LA ZANJA A PIE CACHI- ESCOIPE SALTA
13/09 13:00 PEREGRINOS DEL VALLE CALCHAQUI NORTE A PIE CACHI SALTA
13/09 13:00 PEREGRINOS DE VILLA MARIA A PIE CACHI SALTA
13/09 13:00 SANTA BÁRBARA A PIE LA POMA SALTA
13/09 13:00 PEREGRINOS DE LA POMA LA POMA Salta
13/09 12:00 LOCOS POR LA BICI PEREGRINOS DE CONCORDIA – ENTRE RIOS
13/09 14:00 PEREGRINOS DE ANIMANÁ EN BICICLETA BICI ANIMANA
13/09 14:00 AMAICHA PEREGRINA EN BICI AL MILAGRO AMAICHA TUCUMAN
13/09 14:00 FAMILIA CHAILE BICI SANTA MARIA CATAMARCA
13/09 14:30 PEREGRINOS DEL MILAGRO – Joaquínr V. GONZALEZ A PIE
13/09 15:00 HIPOLITO IRIGOYEN BICI IRIGOYEN SALTA
13/09 15:00 BICI PEREGRINOS SAN ANTONIO DE PADUA HIPOLITO IRIGOYEN
13/09 15:00 PEREGRINOS CICLISTAS DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES
13/09 15:00 INST. SAN CAYETANO - PROFESORADO DE EDUC. FISICA BICI SAN CARLOS
13/09 15:00 PEREGRINOS DE LAS MOJARRAS BICI SANTA MARIA CATAMARCA
13/09 15:00 VIRGEN DEL MILAGRO LA SOLEDAD BICI SANTA MARIA CATAMARCA
13/09 15:30 PEREGRINOS DE PAYOGASTA BICICLETA Payogasta
13/09 16:00 PARROQUIA NTRA SRA DE LA ASUNCION BICICLETA HIPOLITO IRIGOYEN
13/09 16:00 AGRUPACION CICLISTAS LOS AMIGOS BICICLETA ROSARIO DE LA FRONTERA
13/09 16:00 IGLESIA DE SAN CARLOS BICICLETA SAN CARLOS
13/09 17:00 BICI PEREGRINOS DE SAN PEDRO DE JUJUY BICI SAN PEDRO JUJUY
13/09 17:00 PEREGRINOS CICLISTAS SAN CARLOS BORROMEO BICI SALTA
13/09 17:00 IGLESIA SANTO DOMINGO DE GUZMAN A PIE J.V. GONZALEZ SALTA
13/09 17:00 CICLISTAS AL MILAGRO BICICLETA EL GALPON SALTA
13/09 17:00 BICICLETEADA LA GRINGUITA BICI LA VIÑA SALTA
13/09 17:00 BICI PEREGRINOS EL COLTE Y SECLANTAS BICI SECLANTAS - EL COLTE
13/09 17:30 POR LOS CAMINOS DEL MILAGRO UCASAL LA MARIA Salta
13/09 17:30 Flia PEREGRINA DEL MILAGRO “CORAZÓN PEREGRINO” SANTA VICTORIA OESTE
13/09 17:30 JUNTOS COMO HERMANOS TARTAGAL SALTA
13/09 18:00 AGROTECNICA FUEGUINA Y PARQUE INDUSTRIAL SALTA
13/09 18:00 3ra Calchaqui Azul por las Rutas del Milagro SALTA
13/09 18:00 CRUCE DEL MILAGRO POR LOS VALLES S.M. DE TUCUMAN
13/09 18:00 JOVENES PEREGRINOS AL MILAGRO
FORESTAL Y Joaquín V GONZALEZ A PIE
13/09 18:00 Peregrinos del bermejo Embarcación
13/09 18:00 PEREGRINOS EL GALPON – FLIA RODRIGUEZ EL GALPON SALTA
13/09 18:00 PEREGRINACION FUNDACION "AYUDAME A CRECER" LA CIENAGA Salta
13/09 18:30 EL AMOR Y LA TERNURA DE DIOS NOS UNE BICILETA TARTAGAL SALTA
13/09 COMODORO RIVADAVIA MICRO COMODORO RIVADAVIA CHUBUT
13/09 19:00 Chicas Trek Palito Macias Cafayate Salta
13/09 19:00 CAMINANDO CON FE DEVOCION HACIA EL MILAGRO A PIE ESC. DE CADETES
13/09 19:00 LUCIANA ECHEVIQUE PEREGRINA AL MILAGRO BICI JUJUY
13/09 18:30 Cuerpos Infantiles de la Policía A pie Cuatro Puntos Cardinales de la ciudad
13/09 13:30 PEREGRINOS VIRGEN DEL ROSARIO BICI SALTA
13/09 23:30 PEREGRINOS DE LA ISLA- RUTA 26 A PIE SALTA