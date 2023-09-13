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Peregrinos que llegan a la catedral este miércoles 13 de septiembre

Las peregrinaciones que desde alejadas localidades caminan durante días comenzaron a llegar a la catedral junto al Señor y la Virgen del Milagro. 

Salta Hoy

13 / 09 / 2023

 

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Los promesantes que este miércoles 13 de septiembre  llegan con sus misachicos, estandartes, rezos y sus promesas  a la Catedral  a los pies del Señor y la Virgen del Milagro son las siguientes:

13/09 7:00 PEREGRINOS DE LA MERCED LA MERCED

13/09 8:00 PER. VIRGEN DEL VALLE – G. LOS AMIGOS  SANTA MARIA CATAMARCA

13/09 9:00 Santo Domingo unidos por la fe Santa María Catamarca

13/09 10:00 ESTRELLAS DEL SEÑOR BICI STA MARIA CATAMARCA

13/09 10:00 PEREGRINOS DE VIALIDAD NACIONAL CAFAYATE

13/09 10:00 FAMILIAS UNIDAS POR LA FE SANTA MARIA CATAMARCA

13/09 10:00 PEREGRINOS DE FAMILIAS INDEPENDIENTES BICI EL CARRIL

13/09 10:00 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES – BREALITO

13/09 10:30 PEREGRINOS DE LA VID - DOMINGO HERMANOS! Cafayate

13/09 11:00 CRISTO REY A PIE EL MOLLAR - CHICOANA

13/09 11:00 Marita acompaña a los bici peregrinos de Salvador Mazza al Milagro BICI

13/09 11:00 NTRA SRA DE LA ESPERANZA SAN JOSE DE SANTA MARIA Catamarca

13/09 11:00 BICI PEREGRINOS LA MORENITA BICI STA MARIA Catamarca

13/09 11:00 BIKERS PEREGRINOS DE METAN SAN JOSE DE METAN

13/09 11:00 NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS BICI SAN JOSE- STA MARIA CATAMARCA

13/09 10:00 PEREGRINOS CHURCAL - VILLA EL MONTE BICI MOLINOS

13/09 11:00 CLUB AMIGOS DEL ATLETISMO Y CICLISMO CAFAYATE

13/09 11:00 GRUPO DEL MILAGRO SANTUARIO SAN ROQUE SAN JOSE CATAMARCA

13/09 11:00 Peregrinos de Churcal y Velasquez BICI

13/09 11:00 PEREGRINOS DE FAMILIAS INDEPENDIENTES SALTA

13/09 11:00 SECLANTAS A CABALLO A CABALLO SECLANTAS

13/09 11:30 POR AMOR AL SEÑORA Y LA VIRGEN DEL  MILAGRO LAS LAJITAS

13/09 11:30 PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO DE LOS MOLINOS SECLANTAS

13/09 11:00 SANTURIO SAN ROQUE - SANTA MARIA CATAMARCA BICI SANTA MARIA

13/09 11:00 PEREGRINAMOS POR LA FE BICI LAS LAJITAS

13/09 11:30 BOMBERO VOLUNTARIO - JONATAN GUANUCOI A PIE METAN

13/09 12/09 RODAR CON AMIGOS DESDE LA RIOJA BICI

13/09 12:00 SANTA ROSA DE LIMA SANTA MARIA CATAMARCA

13/09 12:00 CAMINO DE LA FE Santa Maria Catamarca

13/09 12:00 Grupo familiar CAFAYATE Salta

13/09 12:00 UNIDOS EN LA FE GAONA Salta

13/09 12:00 LAS CUEVAS A PIE Salta

13/09 12:00 PEREGRINOS DE BREALITO Brealito

13/09 12:00 PEREGRINOS CICLISTAS AL ALTAR DEL SR. Y VIRGEN DEL MILAGRO DE CAFAYATE 

13/09 12:00 PEREGRINOS DE LA PAMPA REALICO LA PAMPA

13/09 12:00 CON FE Y AMOR VAMOS A TU ENCUENTRO CAFAYATE –

SANTA MARIA – COLALAO DEL VALLE – AMAICHA SALTA  CATAMARCA  TUCUMAN

13/09 12:00 PEREGRINOS POR UN MILAGRO SANTA MARIA CATAMARCA

13/09 12:00 PEREGRINOS VIRGEN DEL VALLE – SANTA  MARIA Catamarca

13/09 12:30 CICLISTAS AL ALTAR DEL SEÑOR Y LA VIRGEN DEL MILAGRO CAFAYATE

13/09 12:30 LOS NIÑOS CON FE HACIA EL MILAGRO A PIE CERRILLOS

13/09 13:00 VIRGEN PEREGRINA RODAR CON AMIGOS BICI FIAMBALA CATAMARCA

13/09 13:00 PEREGRINOS POR UN MILAGRO BICI STA MARIA CATAMARCA

13/09 13:00 GRUPO SAN ALFONSO A PIE SALTA

13/09 13:00 COMUNIDAD BETANIA  y PEREGRINOS DE LA ZANJA A PIE CACHI- ESCOIPE SALTA

13/09 13:00 PEREGRINOS DEL VALLE CALCHAQUI NORTE A PIE CACHI SALTA

13/09 13:00 PEREGRINOS DE VILLA MARIA A PIE CACHI SALTA

13/09 13:00 SANTA BÁRBARA A PIE LA POMA SALTA

13/09 13:00 PEREGRINOS DE LA POMA LA POMA Salta

13/09 12:00 LOCOS POR LA BICI PEREGRINOS DE CONCORDIA – ENTRE RIOS

13/09 14:00 PEREGRINOS DE ANIMANÁ EN BICICLETA BICI ANIMANA

13/09 14:00 AMAICHA PEREGRINA EN BICI AL MILAGRO AMAICHA TUCUMAN

13/09 14:00 FAMILIA CHAILE BICI SANTA MARIA CATAMARCA

13/09 14:30 PEREGRINOS DEL MILAGRO – Joaquínr V.  GONZALEZ A PIE

13/09 15:00 HIPOLITO IRIGOYEN BICI IRIGOYEN SALTA

13/09 15:00 BICI PEREGRINOS SAN ANTONIO DE PADUA HIPOLITO IRIGOYEN

13/09 15:00 PEREGRINOS CICLISTAS DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES

13/09 15:00 INST. SAN CAYETANO - PROFESORADO DE EDUC. FISICA BICI SAN CARLOS

13/09 15:00 PEREGRINOS DE LAS MOJARRAS BICI SANTA MARIA CATAMARCA

13/09 15:00 VIRGEN DEL MILAGRO LA SOLEDAD BICI SANTA MARIA CATAMARCA

13/09 15:30 PEREGRINOS DE PAYOGASTA BICICLETA Payogasta

13/09 16:00 PARROQUIA NTRA SRA DE LA ASUNCION BICICLETA HIPOLITO IRIGOYEN

13/09 16:00 AGRUPACION CICLISTAS LOS AMIGOS BICICLETA ROSARIO DE LA FRONTERA

13/09 16:00 IGLESIA DE SAN CARLOS BICICLETA SAN CARLOS

13/09 17:00 BICI PEREGRINOS DE SAN PEDRO DE JUJUY BICI SAN PEDRO JUJUY

13/09 17:00 PEREGRINOS CICLISTAS SAN CARLOS BORROMEO BICI SALTA

13/09 17:00 IGLESIA SANTO DOMINGO DE GUZMAN A PIE J.V. GONZALEZ SALTA

13/09 17:00 CICLISTAS AL MILAGRO BICICLETA EL GALPON SALTA

13/09 17:00 BICICLETEADA LA GRINGUITA BICI LA VIÑA SALTA

13/09 17:00 BICI PEREGRINOS EL COLTE Y SECLANTAS BICI SECLANTAS - EL COLTE

13/09 17:30 POR LOS CAMINOS DEL MILAGRO UCASAL LA MARIA Salta

13/09 17:30 Flia PEREGRINA DEL MILAGRO “CORAZÓN PEREGRINO” SANTA VICTORIA OESTE

13/09 17:30 JUNTOS COMO HERMANOS TARTAGAL SALTA

13/09 18:00 AGROTECNICA FUEGUINA Y PARQUE  INDUSTRIAL  SALTA

13/09 18:00 3ra Calchaqui Azul por las Rutas del Milagro SALTA

13/09 18:00 CRUCE DEL MILAGRO POR LOS VALLES S.M. DE TUCUMAN

13/09 18:00 JOVENES PEREGRINOS AL MILAGRO

 FORESTAL Y Joaquín V GONZALEZ A PIE

13/09 18:00 Peregrinos del bermejo Embarcación

13/09 18:00 PEREGRINOS EL GALPON – FLIA RODRIGUEZ EL GALPON SALTA

13/09 18:00 PEREGRINACION FUNDACION "AYUDAME A CRECER" LA CIENAGA Salta

13/09 18:30 EL AMOR Y LA TERNURA DE DIOS NOS UNE BICILETA TARTAGAL SALTA

13/09 COMODORO RIVADAVIA MICRO COMODORO RIVADAVIA CHUBUT

13/09 19:00 Chicas Trek Palito Macias Cafayate Salta

13/09 19:00 CAMINANDO CON FE DEVOCION HACIA EL MILAGRO A PIE ESC. DE CADETES  

13/09 19:00 LUCIANA ECHEVIQUE PEREGRINA AL MILAGRO BICI JUJUY

13/09 18:30 Cuerpos Infantiles de la Policía A pie Cuatro Puntos Cardinales de la ciudad

13/09 13:30 PEREGRINOS VIRGEN DEL ROSARIO BICI SALTA

13/09 23:30 PEREGRINOS DE LA ISLA- RUTA 26 A PIE SALTA

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