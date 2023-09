Habilitaron la preinscripción para el curso de nivelación para acompañante terapéutico

Los Ministerios de Salud Pública y Educación, Ciencia y Tecnología, informan que se encuentra habilitada la preinscripción para el curso de nivelación destinado a acompañante terapéutico en actividad.

La actividad es desarrollada por la Dirección General de Gestión del Conocimiento, dando cumplimiento a la Ley N° 8249 donde se matricula a todos aquellos que posean la formación y a fin de avanzar en la nivelación de personas que hayan recibido capacitación no formal de entidades no oficiales como ser fundaciones, etc.,

La preinscripción se realizará por el término de diez días hábiles a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlQzr24ObfPGIsHJvppqfbD8-NIugesoSkggI-Rp4H-CwEPg/viewform?usp=sf_link

REQUISITOS PARA LA PRE INSCRIPCIÓN (Excluyentes)

· Foto del Documento Nacional de Identidad (frente y dorso).

· Foto del Diploma emitido por Fundación o entidad no reconocida oficialmente (frente y dorso).

· Foto del Certificado de trabajo actualizado donde conste con letra legible tiempo del mismo, firma y DNI del emisor.

Cabe aclarar que dicho curso NO es una oferta laboral sino un curso de capacitación a fin de nivelar los conocimientos adquiridos por entidades no oficiales.

Se realizará por ÚNICA VEZ de manera híbrida (presencial y virtual).