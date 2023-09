Un jubilado se encadenó pidiendo remedios El hombre identificado como Armando Isa comenzó la protesta en Plaza 9 de julio este mediodía. “No me dan la cobertura para tratar los tremendos dolores que sufro luego de una intervención quirúrgica. Me dicen que pague yo y que luego me reintegrarán, cuando Pami nunca reintegra nada” se quejó amargamente el hombre.