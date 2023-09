Tragedia en San Martín de los Andes

El accidente ocurrió sobre la Ruta 62, en dirección a Lolog, camino hacia San Martín de los Andes. Aunque la cifra exacta de fallecidos no ha sido precisada en este momento, las autoridades locales han confirmado que lamentablemente hasta el momento so cuatro los fallecidos. Sin embargo, debido a la complejidad de la situación y las labores de rescate en curso, aún no se ha proporcionado un número exacto de víctimas mortales.

El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti, informó que al menos 20 personas resultaron heridas como consecuencia del accidente y están recibiendo atención médica adecuada. Equipos de rescate de diferentes entidades, como Bomberos de San Martín de los Andes, el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), el Hospital local, el ICE (Instituto de Ciencias de la Emergencia), el Ejército Argentino y la Policía del Neuquén, están trabajando en conjunto en el lugar del accidente para brindar ayuda a las víctimas y esclarecer las circunstancias del incidente.

La incertidumbre y la conmoción que rodean a este trágico suceso recuerda al trágico accidente que ocurrió en diciembre de 2015 cuando también desbarrrancó un colectivo en Rosario de la Frontera cuando viajaban desde Santiago del Estero desde Jujuy. El transporte cayó al vacío en un puente sobre el arroyo seco Balboa, sobre la ruta nacional 34 y tuvo una caída de casi 25 metros.

Fuente: El Tribuno