Sergio Massa convocó a reunión por impuesto a las ganancias a la CGT, CTA y Diputados

Sergio Massa convocó a la CGT, la CTA y autoridades de la Cámara de Diputados a una reunión por la eliminación del impuesto a las Ganancias. La reunión está agendada para el próximo lunes por la tarde, según informaron en Economía.

El ministro y candidato de UP, mantuvo un encuentro de trabajo con parte de su equipo en el ministerio en el que se terminó de delinear el proyecto. Participaron el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el jefe de Aduana, Guillermo Michel. “Estamos preparando una medida que tenga impacto para 2024 pero también para este año”, destacaron fuentes oficiales. Según trascendió, se subiría el mínimo no imponible a 2 millones de pesos con la idea de que solo queden comprendidos dentro del impuesto una porción muy baja de empleados registrados.



El resto dejaría de pagar el impuesto. Si bien el piso de Ganancias se puede modificar por un DNU, sin pasar por el Congreso, el proyecto también incluiría un esquema de compensación fiscal para el momento que dejará de entrar al fisco luego de aprobada la quita mayoritaria del tributo para la mayoría de los trabajadores. Esa compensación sí tiene que pasar por el Legislativo. “Se busca un sistema que baje a los trabajadores y que se actualice de manera automática, no por el Salario Mínimo Vital y Móvil”, explicaron fuentes oficiales. ”Massa le pidió a Michel y a todo el equipo que el proyecto sea para beneficiar a la mayor cantidad trabajadores”, agregaron.