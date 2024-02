Salta Voley femenino emprende un nuevo desafío en la Liga Federal

En un gesto de apoyo y compromiso con el deporte local, la coordinadora de Gestiones en Red del Gobierno de Salta, Elena Cornejo, y el ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, se hicieron presentes en el entrenamiento del equipo femenino de Salta Vóley, que se prepara para viajar mañana a Santa Fe para disputar la Liga Federal de Vóley organizada por FeVa, del 3 al 13 de febrero.

Durante su presencia en el entrenamiento, Cornejo expresó su admiración por el esfuerzo y dedicación de las jugadoras y el cuerpo técnico, destacando la importancia del deporte como herramienta de desarrollo personal y comunitario.

Tras intercambiar palabras de aliento y motivación de cara al desafío que se avecina, Cornejo expresó que "lo importante, más allá de la competencia, es que disfruten y les sirva la experiencia" agregando que "junto al gobernador Gustavo Sáenz estamos dispuestos a acompañarlas en este camino para seguir potenciando el deporte en la provincia".

Además, Cornejo compartió un momento con jugadoras de las categorías inferiores de la selección de Salta, quienes se destacan en diferentes torneos nacionales representando a nuestra provincia en las categorías Sub- 14, Sub- 16 y Sub- 18, muestra del gran potencial de las nuevas generaciones del voleibol salteño.