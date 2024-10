Zigarán: ”No hay que esperar que el norte se vuelva Rosario”

Comentó que la comuna norteña es una de las municipalidades consideradas pequeñas dado que tiene “cerca de 60 empleados”.

El interventor de Aguas Blancas manifestó que “no es descabellado pensar que el narcotráfico quiera cooptar las instituciones municipales, tal cual lo descubrió el mismo procurador general Pedro Garcia Castiella”.

“Lo más importante es que el estado recupere el orden dentro de la Argentina. porque todas estas cosas pasaban en Bolivia”, dijo Zigarán.

El interventor indicó por Radio Salta que “se esperan señales concretas de Nación para atacar el narcotráfico de raíz. No hay que esperar que esto se desmadre y se vuelva Rosario”.

Remarcó que no tiene temor de trabajar donde lo está haciendo: “Se muy bien en el lugar donde me estoy metiendo”, aseveró. “Los funcionarios debemos mostrar que no tenemos miedo y dar el ejemplo a los vecinos”, expresó.

“Esto era como la serie de Pablo Escobar: había gente que tomaba nota de los movimientos y filmaba a los jueces y me asombra que todo no haya saltado antes”, comentó.