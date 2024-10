“Es bueno ser tajantes con el narcotráfico para evitar ser Rosario”

Esto se da por órdenes de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Es mejor que el norte sea una oportunidad y no un dolor de cabeza”, señaló el jefe comunal.

Al ser consultado sobre las comparaciones que varios funcionarios hicieron entre Orán y Rosario de Santa Fe, Lara Gros remarcó “que en aquella provincia se puede observar barrios totalmente tomados por los narcotraficantes y aquí no pasa eso”.

“Yo no creo que sea la misma situación, aquí no vemos en las calles o la plaza principal a los gendarmes como pasa en Rosario, igual me parece correcto que el gobierno sea tajante con el narcotráfico”.

Lara Gros dijo que se puede observar una activación del comercio fronterizo con Bolivia. “Eso pasa en todo el país”, expresó.

Finalmente fue consultado sobre la intervención que ordenó el gobierno provincial al municipio de Aguas Blancas.

“Yo creo que ahora las cuestiones se están acomodando para bien de la comunidad”, expresó.