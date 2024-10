A escasas horas de haber conmemorado el Día de la Lealtad, la interna del peronismo está al rojo vivo. La expresidenta Cristina Kirchner pronunció fuertes críticas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof por no expresar explícitamente su apoyo a la lista que encabeza la exmandataria para las elecciones del PJ del 17 de noviembre. "Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más", dijo Fernández de Kirchner.

La expresidenta se expresó en estos términos durante una extensa reunión que se realizó en la sede del Smata. "No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina", expresó en referencia a Kicillof, a quien acusa de apoyar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la compulsa por la conducción del PJ, y quien ayer adelantó que no se baja de la contienda.

Del encuentro participaron legisladores, intendentes y sindicalistas, entre quienes se contaron a Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" De Pedro, por La Cámpora; los jefes comunales Mayra Mendoza (Quilmes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno). Por el sindicalismo estuvo Ricardo Pignanelli, jefe del gremio Smata y el dirigente Julián Domínguez.

A través de la comparación con Pilatos y Judas Iscariote, el kirchnerismo le atribuye a Kicillof la condición de "entregador" y de "traidor" a Jesús, respectivamente, según los textos bíblicos.

Kicillof encabezó este jueves un acto por el Día de la Lealtad en Berisso y, si bien respaldó la figura de Fernández de Kirchner, evitó hacer un apoyo explícito al limitarse a reclamar "unidad".

Elegidos



Horas antes, Cristina Kirchner había dado a conocer la conformación de su lista para disputar la presidencia del PJ. Los senadores José Mayans y Lucía Corpacci la acompañarán como vice primero y segundo, respectivamente. La nómina incluye al jefe del bloque de diputados, Germán Martínez; a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y al sindicalista Ricardo Pignanelli. No hay en la lista representantes de La Cámpora ni del núcleo duro y se observa que la expresidenta optó por referentes del interior, del conurbano y sindicalistas. El plazo para inscribir listas vence hoy a las 00 horas.

Salta apoya a Quintela

Hoy cierra el plazo para presentar las listas que competirán en la interna para elegir a las nuevas autoridades del Partido Justicialista a nivel nacional, y el vicepresidente del PJ salteño, Gastón Galíndez reafirmó la voluntad de apoyar desde Salta a Ricardo Quintela, para ocupar la presidencia.

El PJ local fue uno de los distritos que dio los avales necesarios para presentar la lista "Federales, un grito de corazón", que encabeza el gobernador riojano, quien enfrentará a Cristina Kirchner en el comicios partidario.