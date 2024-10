Luis Fonsi: “¡Visitar Salta es muy especial para mí!”

El intérprete y compositor puertorriqueño se presentará el jueves 31 de octubre, a las 21 horas en el Estadio Delmi.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno, el artista anticipó un poco de lo que será su show en Salta.

Fonsi habló del tema "Despacito" que le dio siete récord Guinness: “Fue una etapa muy importante, sin duda. Ha marcado un antes y un después en mi carrera”.

“Pude disfrutar ese proceso, del éxito mundial, de tener que viajar a lugares donde no suelo visitar y donde de repente no hablan español, pero hacerlo con esta canción que ha unido a diferentes culturas, idiomas, a todos los continentes, me hizo sentir privilegiado”.

