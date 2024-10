Dos encuestas muestran una cerrada paridad entre Donald Trump y Kamala Harris

En un camino cada vez más reñido de cara a los comicios, los dos candidatos que sobresalen se encuentran cabeza a cabeza según un último sondeo. Trump gana en la inmigración, mientras Harris se posiciona desde la economía y el aborto.

La carrera presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris sigue reñida, según muestra una nueva encuesta de The New York Times y Siena College. Los números reflejan que cada candidato cuenta con el 48% del voto popular a medida que se acercan las elecciones. Con millones de estadounidenses ya votando, Harris se enfrenta a una ardua batalla, informa el New York Times.

Históricamente, los demócratas han tenido ventaja en el voto popular, incluso perdiendo en el Colegio Electoral, pero la campaña de Harris esperaba marcar márgenes más fuertes de cara a los estados indecisos como Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Sin embargo, las últimas cifras indican un electorado que sigue profundamente dividido.

En los últimos tres meses, Harris y Trump han permanecido en un punto muerto a pesar de los importantes acontecimientos nacionales. Harris llevaba una ligera ventaja a principios de octubre, con un 49% frente al 46% de Trump, que no se mantuvo hasta el momento.

Aún dentro del margen de error, la tendencia general de los sondeos nacionales muestra una carrera cada vez más ajustada a medida que se acerca la fecha de los comicios. Las encuestas en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin indican una contienda igual de reñida.

Ambas campañas ven esta última encuesta nacional como un reto y una esperanza, según el tema del que se trate.

Para Trump, la inmigración ha surgido como un tema clave entre los votantes, con un 15% que lo identifica como su principal preocupación. Trump señaló el historial de la administración Biden sobre el tema y prometió “la mayor deportación de la historia de Estados Unidos” como parte de su mensaje de cierre de campaña.

Este enfoque de Trump parece eficaz, ante los votantes que confían en él frente a Harris, por un margen de 11 puntos. El pesimismo de los votantes sobre la dirección del país es otra preocupación para la campaña de Harris, ya que sólo el 28% cree que EEUU va por buen camino.