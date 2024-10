Aumentaron los casos de ACV en Salta

Entre ellos se encuentran la hipertensión, la alimentación inadecuada, el tabaquismo y el sedentarismo. En el hospital San Bernardo hubo una jornada de concientización y reconocimiento de síntomas.

Hoy es el 29 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebro Vascular (ACV). La celebración fue instituida por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de concientizar sobre este episodio y brindar información para prevenirlo.

Al ACV también se lo conoce como ataque cerebral. Se trata de una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo normal en una parte del cerebro. Esto puede suceder por un coágulo que bloquea la arteria, en cuyo caso se denomina ACV isquémico, o por rotura de la arteria, lo que se llama ACV hemorrágico.

Las causas más frecuentes de ACV son la hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo, antecedentes de arritmia cardiaca, corazón dilatado, etc.

El ACV es responsable de la mayoría de los casos de discapacidad en adultos.

Para acceder a tratamiento médico oportuno, es fundamental la detección temprana de síntomas. Para saber si se está en presencia de un posible ACV, se debe observar si la persona presenta:

Rostro caído o torcido

Alteración del equilibrio

Pérdida de fuerza en un brazo o una pierna

Visión dificultosa

Dificultad para hablar

Turbación

Dolor de cabeza

Ante alguno de estos síntomas, se debe solicitar ayuda inmediata, llamando a los servicios de emergencia.

Prevención

El 80% de los factores de riesgo causantes de ACV son modificables. Entre las medidas de prevención, se recomienda controlar la presión arterial y el colesterol periódicamente, evitar el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso/obesidad y tratar las dolencias cardíacas, como las arritmias o la enfermedad de Chagas.

El paciente diabético debe seguir el tratamiento médico indicado. Se debe consumir alimentos bajos en sodio y grasas. Se recomienda evitar el consumo de tabaco, nicotina y bebidas alcohólicas.

Es muy importante realizar actividad física de manera regular, alimentarse de manera saludable, evitar sobrepeso y obesidad y dormir entre siete y ocho horas por noche.

Ante la aparición de palpitaciones rápidas e irregulares, se debe consultar con el médico.

El ataque cerebral ocurre con más frecuencia en personas mayores de 65 años, pero puede presentarse en individuos de cualquier edad.

En el año 2022, el hospital San Bernardo creó la primera Unidad de ACV de la provincia de Salta, con el objetivo de mejorar y optimizar la atención de los pacientes que tengan un ataque cerebrovascular isquémico.

Esta unidad fue la primera experiencia, dentro del ámbito estatal y privado provincial, de creación de un área específica, con un equipo multidisciplinario especializado en el tratamiento de pacientes con ACV.

La Unidad de ACV está activa durante las 24 horas, todos los días. En ella se desempeñan profesionales altamente entrenados, que trabajan en articulación con los demás sectores hospitalarios.

Cuenta con un hospital de día, con dos camas y todo el equipamiento necesario. Allí se implementan los protocolos específicos para el cuidado agudo de pacientes.

Desde su creación, la Unidad de ACV del hospital San Bernardo asistió a 658 pacientes adultos.

Los profesionales que trabajan en ese servicio comparten con hospitales de otras provincias su experiencia en la creación y funcionamiento de un área específica para atención integral de pacientes con ACV.

La experiencia salteña es motivo de consulta por parte de otros hospitales, interesados en crear unidades similares.

La Dra. Gabriela Orzuza, neuróloga del Hospital San Bernardo y encargada de la jornada, recordó lo que no hay que hacer ante los primeros síntomas de un ACV. “Lo más importante es no esperar para la atención médica, no hay que dar medicación, ni bebida ni comidas”.

La profesional indicó con preocupación el número creciente de casos en Salta.

Finalmente recordó la importancia de la realización de actividad física para prevenir esta enfermedad.

“Realizaremos el próximo sábado una actividad preventiva en Plazoleta 4 siglos desde las 18 horas e invitamos a toda la comunidad a participar”, dijo la neuróloga.