Benjamín Cruz, acusado de facilitar el ingreso de Monges para ver a un sicario

El exsecretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, fue imputado por el supuesto delito de tráfico de influencias. La Unidad Fiscal de Orán consideró claves los testimonios en las audiencias por el crimen de Darío Monges que se llevan adelante en la Justicia Federal. Consideran que Cruz habría facilitado el ingreso de Monges a la cárcel de Orán, quien aducía ser asesor del Ministerio de Seguridad y así se logró entrevistar con Oscar "Cabezón" Alberto Alejandro Díaz.

La Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, hizo conocer ayer el decreto de citación a audiencia de imputación de fecha 1 de octubre a Cruz como supuesto autor del delito de tráfico de influencias.

"El imputado, al conocer los cargos de investigación, optó por presentar su declaración por escrito", informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

"Se trata de un delito contra la administración pública, donde un funcionario público utiliza su posición, cargo o comisión, para inducir a que otro funcionario público efectué, retrase u omita algún acto de su competencia a cambio de un beneficio, y que tiene previsto como pena, la inhabilitación perpetua", detallaron.

El 1 de junio de 2022, cuando Monges se hizo presente en la cárcel de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad, solicitando entrevistarse con Díaz, lo cual se sospecha que se concretó con la autorización del Director General de Políticas Penales pudiendo exceder con tal decisión, el ámbito de su competencia funcional.

Por ese hecho, los fiscales recordaron que la causa que se sigue contra Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública, se encuentra requerida a juicio.

El 3 de septiembre de 2022 apareció el cuerpo de Monges con cinco balas en la cabeza. Un policía lo encontró en una camioneta Ford Eco Sport estacionada en el barrio El Círculo. El crimen se investigó primero en el ámbito provincial y luego pasó al federal por el marco del narcocrimen. Por estos días juzgan a Roberto Catalino Bejarano y a sus hijos, Santiago Ismael y Roberto David como supuestos autores del asesinato.

Cruz, nombrado en el juicio federal

En el Tribunal Oral Federal de Sala N°1 se juzga a Roberto Catalino Bejarano y a sus hijos, Santiago Ismael y Roberto David por el asesinato de Darío Monges. Ya van casi tres meses de audiencia y en este tiempo varios testigos afirmaron que hubo un vínculo entre Benjamín Cruz y Darío Monges.

El más reciente, fue el padre de Monges, quien contó que Monges trabajaba para Cruz desde hace años, incluso, según relató el hombre, Monges viajaba a Orán por pedido del exfuncionario. En el caso se espera que declaren más de 130 testigos pero solo van alrededor de 30.

En la audiencia del jueves le preguntaron a Mario Moreno si sabía que Darío Monges fue a visitar a un sicario en Orán (se refiere al "cabezón" Oscar Díaz, quien está preso), a lo que respondió que no sabía y qué se enteró por los medios. "Cuando me lo crucé, me dijo que lo mandó el jefe, Benjamín Cruz (quien en 2022 era secretario de Seguridad de la Provincia) a lo que yo le dije que me parece una locura que te hagas pasar por abogado y que te vayas a visitar a un sicario, pero si vos decís que te manda el jefe, listo", expresó Mario Moreno. Junto a Daniel Moreno fueron citados a declarar ya que se señaló que Monges era testaferro de ellos, algo que negaron.

En agosto el comisario Rodrigo Bautista afirmó en la audiencia que Monges, también como falso abobado, ingresó al penal de Orán donde visitó al sicario "Cabezón" Díaz. Declaró que Cruz "hizo llamados" para allanar el camino de Monges. Eso fue remitido al Ministerio Público Fiscal de Salta.