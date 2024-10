Vecinos accedieron a servicios municipales en barrio 17 de Octubre

La Municipalidad de Salta continúa descentralizando servicios con visitas a distintos barrios de la ciudad.

En horas de la mañana, la atención de «La Muni en tu barrio» se llevó a cabo en el centro vecinal de barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.

Los asistentes se acercaron a realizar diversos trámites, asesorarse y disponer de los servicios que ofrece la comuna, como vacunación antirrábica, peluquería y asesoramiento de profesionales.

La jornada estuvo encabezada por el intendente, Emiliano Durand, quien atendió diversas inquietudes de los vecinos.

Al respecto, el subsecretario de Modernización y Gestión Operativa, José Luis Gambetta, sostuvo que «hoy vino mucha gente interesada a nuestro stand de Tránsito, como a todos los otros stands que tiene la Municipalidad. La idea es descentralizar los servicios municipales, que sea más simple para el vecino hacer los trámites, por eso también lo hacemos el fin de semana, cuando el vecino tiene más tiempo, para que no tenga que ir durante la semana a una oficina municipal».

Una vecina de barrio 15 de Septiembre, destacó la iniciativa de la comuna ya que pudo realizar diversas consultas durante el horario de atención.

«Yo vine al oftalmólogo, hablé con la policía en su stand por la inseguridad de mi barrio y con la parte de ambiente para ver si me pueden retirar unas piedras. También tuve atención médica, me dieron medicamento y me dieron turno para una patología en el ojo. Hermosa la atención, conforme con todo esto», detalló la señora.

Cabe recordar que en cada barrio se puede acceder a información sobre: habilitaciones, alumbrado público, microbasurales, desmalezado, camión atmosférico, inspecciones, señalización, planos, licencias de conducir, armado de notas y currículum vitae con simulación de entrevistas, entre otros.

Además, profesionales abogados, arquitectos, contadores, técnicos informáticos, maestros mayores de obra y nutricionistas se encargan de atender diversas consultas.

En la oportunidad, se realizaron consultas oftalmológicas a vecinos que luego recibirán anteojos recetados de forma gratuita.

En esta edición, estuvieron presentes además, los móviles de odontología, mamografías y audiometrías con atención gratuita.

También participó personal de PAMI y del Ente Regulador de Servicios Públicos.