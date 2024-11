Preocupación por irresponsabilidad al volante

Podrán detectar seis tipos de infracciones: exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo, invasión de sendas peatonales, no uso de casco en motos, circulación sin luces obligatorias y uso del celular al conducir.

“Los primeros números indican desde la aplicación de la cámara con fotomultas, 2900 infracciones por día. Me encantaría no decir que casi 3 mil conductores no cumplen las normas porque cruzar un semáforo en rojo puede costar una vida”, dijo el Secretario de Tránsito de la Municipalidad de Salta, Matias Assennato.

Con las multas registradas seria en dinero aproximadamente 100 millones de pesos por dia en multas, aun pagando el 50 por ciento de manera voluntaria.

“El 100 por ciento, por decisión del Intendente va a emergencia vial, es decir a obras para mejorar las calles de la ciudad”, aseguró.

El funcionario espera que los números en esta etapa de prueba disminuyan una vez que se anuncie la implementación formal en la ciudad.

“Es un cambio cultural que tenemos que dar como sociedad, bajando los índices de siniestralidad porque los accidentes son por exceso de velocidad”, sentenció Assennato en el programa El Mediodía de Radio Salta.