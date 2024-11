Un audio confirmaría las causas de la tragedia en Villa Gesell

El operativo de búsqueda de las 6 personas que permanecen desaparecidas por el derrumbe del Aparthotel Dubrovnik, en Villa Gesell, continúa sin pausa.

En la tragedia fallecieron hasta el momento dos personas y la Justicia avanza en determinar las causas que llevaron al colapso de la edificación. En esa línea, tomó relevancia un audio que se filtró en las redes en las últimas horas, en el cual un carpintero que trabajaba en el lugar confirma el mal estado en el que se encontraba el edificio de diez pisos, que estaba en refacción.

"Están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota. Es como querer poner a punto la camioneta de Ali", se oye en el audio. Los dichos podrían complicar aún más a los cinco imputados en la causa, cuatro albañiles y un contratista, ya que son una prueba más de las pésimas condiciones en las que se encontraba el inmueble.

"La idea es que se saquen todas las heladeritas, las vendan y ya no sea más un apart hotel". El trabajador agrega que sus tareas abarcarán "del sexto hasta el primer piso, más o menos acondicionarlos, y el año que viene, o cuando termine la temporada, lo reemplazamos todo con melamina. Esta idea no convenció al arquitecto, pero es lo que hay".

La investigación a cargo de la fiscal Verónica Zamboni ya trabaja en esa línea, ya que se detectaron numerosas anomalías y rajaduras que "podrían haber debilitado la estructura del edificio".