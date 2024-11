Jennifer López se sumó al tramo final de la campaña de Harris por el voto latino

Mientras Harris y el republicano Donald Trump buscan el voto latino, JLO se sumó a la campaña de la vicepresidenta, al igual que la banda mexicana Maná.

Según los cálculos de especialistas, el voto latino puede inclinar la balanza en las elecciones del próximo martes.

"Soy puertorriqueña ¡carajo! y sí, nací aquí, y también somos americanos. Este también es nuestro país y debemos ejercer nuestro derecho al voto el 5 de noviembre", aseguró López sobre el escenario.

La cantante del Bronx pidió a la comunidad que se hiciera escuchar en las urnas, y lo hizo con la referencia a su canción "Let's Get Loud".

Y agregó: "He visto cómo funciona el poder en este país, les encanta que no hagas nada. Un no voto es un acuerdo y les facilita a hacer lo que les convenga. Estas elecciones son sobre tu vida. Haz que te presten atención. ¡Ese es tu poder!".

López habló de Puerto Rico luego de la polémica que generaron los dichos del comediante Tony Hinchcliffe en un acto republicano, que llevaron a cantantes como Nicky Jam a retirarle su apoyo a Trump.

"Es un honor estar aquí con ustedes apoyando a una candidata que admiro mucho. Creemos en su astucia, su entusiasmo e inteligencia. Sería un honor tener a la primera presidenta mujer de los Estados Unidos", aseguró el cantante de Maná, Fher Olvera.