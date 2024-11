La campaña comunicacional Construir una Familia comparte una nueva historia de vida de familias que se conformaron por adopción. Es la historia de dos hermanas adolescentes salteñas que actualmente viven en Buenos Aires junto a sus padres y a su mascota Solcito. Este testimonio se suma a la campaña que pone en valor la importancia de crecer en familia y la adopción como un camino para ser familia.

El testimonio de Isabel, Yohana, Ayelén y Ariel pone en valor que "la sangre no te hace familia, sino el sueño que persigas". Es una historia que nos invita, como sociedad, a creer en la oportunidad de construir un vínculo de familia con compromiso, perseverancia y cariño.

"Una familia es donde yo me pueda sentir segura, donde pueda haber confianza, donde me cuiden, donde me quieran, donde me den amor, donde se preocupen por mí, donde les interese lo que me pase, lo que me esté pasando y lo que sienta". Es una de las frases que este testimonio familiar nos comparte, para pensar la oportunidad de la adopción, superando mitos. Principalmente, el mito de la adopción de niñas, niños y adolescentes mayores a los 4 años de edad.

La campaña comunicacional "Construir una Familia" es una iniciativa del Gobierno de Salta, a través de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Mario Mimessi. Es una campaña que cuenta con la colaboración de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial y difunde historias de adopción de chicos y chicas que tuvieron la oportunidad de encontrar una familia siendo niños grandes y/o adolescentes.