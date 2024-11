El líder supremo de Irán pidió la pena de muerte para Netanyahu y otros líderes de Israel

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pidió la pena de muerte para el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros líderes de Israel, en respuesta a las recientes órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).

El ayatolá Ali Jamenei lo afirmó este lunes durante un acto dirigido a los miembros del Basij, la fuerza de voluntarios de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

En su discurso, Jamenei se refirió a la reciente decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y el ex ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.

"Lo que el régimen sionista hizo en Gaza y Líbano no es una victoria, es un crimen de guerra. Ahora han emitido una orden de arresto contra ellos. ¡Esto no es suficiente!", clamó Jamenei, según las declaraciones publicadas por la agencia de noticias estatal IRNA.

El líder religioso redobló entonces la apuesta: "Netanyahu y los líderes criminales de este régimen deben ser condenados a muerte", según Newsweek Internacional.

Jamenei también afirmó que los miembros del llamado "Eje de la Resistencia" de Irán, incluido el grupo militante palestino Hamás y el Hezbollah del Líbano, saldrán fortalecidos del conflicto en curso.

"Los idiotas no deberían pensar que bombardear casas y hospitales en Gaza y el Líbano es una victoria. El enemigo no se ha convertido en un ganador en Gaza y el Líbano, y no lo será", puntualizó.