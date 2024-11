Grandes batallas internacionales llegan al club San Martín en diciembre

Llega un cierre 2024 a puro puños en el club San Martín. Es que el próximo 6 de diciembre, a partir de las 21 horas, la promotora PDF Promotions "tira la casa por la ventana" con cuatro peleas internacionales de primer nivel, que se sumarán a la grilla de 8 combates amateurs.

De esta manera, en el denominado "Puños y Gloria 21", la pelea principal de fondo estará animada por el salteño Nicolás "Pitbull" Botelli y el dominicano Diego "La Pantera" Pichardo en la categoría supergallo, quienes buscarán quedarse con toda la gloria del combate.

Por su parte, en la de superligeros, "Tomás "La Cobrita" Mamaní buscará mostrar todo su poderío ante el otro dominicano que regresa a nuestro país, Alexis "Ventura" Bonilla.

Asimismo el capitalino Sahid "Príncipe" Núñez se enfrentará en la categoría gallo al siempre peligroso Martín "Zurdo de Oro" Astorga, de Orán, mientras que en la categoría welter lo hará el debutante en la arena profesional Héctor Lesser frente a Enzo Choque.

Cruces amateurs

Cabe destacar que en la noche llena de emociones se iniciará con 8 peleas amateurs entre las que combatirán en la categoría 69kg Pablo Faciano vs Carlos Perttusi, mientras que en 66kg lo harán Lucas Carrizo vs Brian Aramayo y en 64kg se enfrentarán Nicolás Caruzo vs Agustín Cruz.

Por su parte, en a categoría 56kg, Melani "La Muñeca" Hinkley enfrentará a Sofia " La Bonita" Padilla, mientras que en 69kg lo harán Benjamín Pereyra y Tomás Jaime y en los 75kg combatirán Roberto Ovejero ante Lucas Agüero.