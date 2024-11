En el evento “Experiencia Salta” realizado hoy en la Embajada Argentina en Paraguay, el gobernador Gustavo Sáenz y la aerolínea Paranair destacaron la importancia de la nueva ruta aérea, la tercera internacional en la provincia, que conectará Asunción con Salta a partir del 12 de febrero de 2025, con dos frecuencias semanales.

Durante el evento, que convocó a operadores turísticos, medios de prensa e invitados especiales, el Gobernador de Salta, resaltó que la nueva conexión aérea “representa un puente directo entre Salta y Paraguay, fortaleciendo nuestros lazos culturales, turísticos y comerciales. Nuestro compromiso es seguir consolidando a Salta como un centro estratégico de conectividad aérea en el norte argentino, en la región y el país”.

Enfatizó que este logro es el resultado de un trabajo conjunto entre el sector publico y privado: “Cuando trabajamos unidos, superamos fronteras y creamos oportunidades para todos. Esta conexión no solo beneficia a Salta, sino también a Paraguay y al desarrollo de toda la región”.

Recordó que Salta no solo es un destino turístico de clase mundial, sino también un hub estratégico en el Norte argentino. Recordó que la conectividad aérea internacional de Salta con Lima, São Paulo y ahora Asunción, “junto con nuestras numerosas rutas nacionales, confirma que Salta está posicionada como una puerta de entrada a toda la región y Argentina”.

Así consideró que esta conexión no solo acerca a Paraguay a paisajes únicos y experiencias inolvidables como los Valles Calchaquíes, el Tren a las Nubes o nuestra rica gastronomía, sino que también abre nuevas oportunidades comerciales y culturales. “Para nosotros es un mercado prioritario por su cercanía, por los profundos lazos históricos y afectivos que compartimos”.

Y agregó: “Esta conexión aérea es un símbolo de nuestra voluntad de seguir juntos”.

En tanto, Angie Duarte ministra de Turismo de Paraguay dio la bienvenida a su país y dijo que “este fin de semana recibimos a miles de argentinos y estamos muy contentos con esta nueva ruta aérea que conectará dos ciudades con gran historia. No solo fortalece lazos sino que también abre oportunidades de intercambio cultural y económico entre nuestros pueblos”.

Por su parte, Jaime Cassola, gerente general de Panair expresó su satisfacción por haber recuperado el destino Salta. “Queremos seguir creciendo y conectando Argentina - Paraguay y ofrecer una vía de salida al resto del mundo”. También remarcó los lazos con Salta, “con quien tengo especial gratitud por su trabajo y lo que logramos".

La presidenta del Instituto de Promoción Turística de Salta, Manuela Arancibia, destacó: “Este es un paso significativo en nuestra política de promoción internacional. Queremos que cada visitante descubra la riqueza de nuestros paisajes, nuestra gastronomía y la calidez de nuestra gente. Salta está abierta al mundo y a nuevas oportunidades de integración”.

Los presentes coincidieron en señalar la trascendencia de esta alianza, remarcando que la ruta Salta-Asunción contribuirá a expandir las opciones de conectividad regional para viajeros de ambas regiones.

El evento también puso en valor la riqueza cultural y gastronómica de Salta. Los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia auténtica con degustaciones de empanadas salteñas, elaboradas en vivo por la Campeona Provincial de la Empanada 2024, Esther López, junto con quesos y vinos de altura de la reconocida Bodega Puna, originarios de los Valles Calchaquíes.

El Gobierno del Paraguay, a través de sus representantes presentes en el evento, también celebró esta nueva alianza, destacando el impacto positivo que tendrá en el intercambio turístico y comercial entre ambos destinos.

Una puerta abierta al mundo

Salta continúa posicionándose como el Hub aéreo del norte argentino, consolidando su conectividad con tres rutas internacionales: Lima (Perú), São Paulo (Brasil) y, ahora, Asunción (Paraguay), además de una red de conexiones nacionales que une a todas las regiones del país.

“Experiencia Salta” demostró ser un espacio de integración que refuerza el compromiso de las partes involucradas para seguir apostando al desarrollo mutuo.

Los detalles

El miércoles 12 de febrero 2025 llegará a Salta del primer vuelo, en un avión con capacidad del avión 50 pasajeros.

Los días miércoles:

- Sale Asunción 4 am y llega a Salta 5.30 am

- Sale de Salta 6.15 am y llega a Asunción 7.45 am

Los días sábados:

- Sale de Asunción 11.55 y llega a Salta 13.25

- Sale Salta 14.10 y llega a Asunción 15.40