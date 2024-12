La Libertad Avanza marcó picantes puntos para la campaña 2025

La presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en Salta busca el fortalecimiento de la Libertad Avanza en la provincia. En una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Comercio de Salta, Menem estuvo acompañado por los diputados nacionales Emilia Orozco, Carlos Zapata y el exparlamentario del Mercosur Alfredo Olmedo. Con miras a las elecciones de 2025, Menem y su equipo remarcaron su enfoque en aumentar la representación parlamentaria para asegurar la continuidad de las reformas y llevar adelante un gobierno que respete los principios de la “libertad” y el “equilibrio fiscal”.

Uno de los puntos destacados fue el voto electrónico y la implementación de la boleta única de papel para las elecciones nacionales. Menem resaltó la importancia de estos avances como un paso hacia elecciones más transparentes y confiables. Y dijo que los avances en términos de tecnología para mejorar, acelerar los votos y hacer más transparentes las elecciones son siempre bienvenidos. “Lo que buscamos es evitar cualquier tipo de maniobra especulativa, algo que lamentablemente ocurre en muchas provincias del país”, explicó Menem.

Sobre la boleta única, destacó su relevancia para el sistema electoral argentino: “Es un hito histórico. Este proyecto tenía fecha de ingreso a la Cámara en 2006, y hoy, 18 años después, con un grupo de 39 diputados y 16 senadores, logramos sancionarla”, dijo Menen y luego remarcó que es un avance gigantesco para la democracia y la libertad en Argentina. “Sabemos que siempre se puede mejorar, pero este es un paso fundamental”, sostuvo. En este sentido, Martín Menem defendió el trabajo realizado para lograr una reforma electoral que considera crucial para evitar las distorsiones de los sistemas anteriores.

Balance del año parlamentario y desafíos para el 2025

El legislador también ofreció un balance de su primer año como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, cargo en el que fue reelecto recientemente. Con 39 diputados y 6 senadores, Menem resaltó los logros alcanzados en un año particularmente desafiante. “Pese a la falta de mayoría parlamentaria, logramos aprobar leyes clave como la ley de bases, el paquete fiscal, y la boleta única de papel. También aprobamos tratados internacionales y duplicamos la actividad en comisiones”, expresó Menem con satisfacción.

Equilibrio fiscal, un gran logro

En cuanto a las dificultades, Menem recordó que su bloque enfrentó constantes embates de sectores de la política que buscaron bloquear su gestión. Sin embargo, señaló que, a pesar de los obstáculos, lograron mantener el equilibrio fiscal, una de las principales metas del gobierno de Javier Milei. “Este año hemos logrado algo histórico: mantener el equilibrio fiscal. A pesar de los intentos de muchos por desestabilizar el modelo, hemos alcanzado resultados muy positivos en términos económicos, como una inflación en descenso y un riesgo país que ha bajado considerablemente”, afirmó.

Buscan mayor representación en las Cámaras

Con miras al 2025, Menem planteó que uno de los principales objetivos será lograr una mayor representación en las Cámaras Legislativas. “En las próximas elecciones se eligen 128 o 129 diputados, y para alcanzar la mayoría necesitamos al menos 90. Aunque el desafío es grande, nuestro objetivo es consolidar una fuerza parlamentaria más sólida, que nos permita avanzar con mayor tranquilidad en la agenda de reformas que necesita el país”, indicó.

Candidaturas y referentes de Libertad Avanza

En cuanto a las candidaturas para 2025, Martín Menem evitó dar nombres concretos, señalando que el partido no se adelantará a tomar decisiones hasta el cierre de las listas. “Nosotros no hablamos de candidaturas por adelantado. El objetivo es trabajar para que las cosas salgan bien, para que la gente viva mejor. Las decisiones sobre candidatos se tomarán al final del proceso, cuando las listas se cierren. Por ahora, lo más importante es mantener el trabajo de quienes estuvieron en el terreno desde el principio, como Emilia Orozco, Carlos Zapata y Alfredo Olmedo”, explicó.

Sáenz no es referente de la Libertad Avanza en Salta

Menem también se refirió a la situación política en Salta y la relación con el gobernador Gustavo Sáenz, quien fue mencionado como un posible referente de Libertad Avanza y dejó en claro que Sáenz no es parte del espacio político. “Libertad Avanza tiene su propio sello, su propio camino y sus propios referentes. Las decisiones sobre alianzas se tomarán en su momento, pero Gustavo Sáenz no es referente de nuestro partido en Salta”, afirmó tajante.

El proyecto ficha limpia

Un tema importante en la agenda parlamentaria es el proyecto de Ficha Limpia, que finalmente no se tratará en las sesiones extraordinarias. Menem aseguró que este proyecto se tratará en el futuro, con el respaldo de Libertad Avanza. “Desde el principio, fuimos los que impulsamos la Ficha Limpia y la seguimos apoyando. Ahora estamos trabajando en un proyecto mejor, que saldrá en su momento”, aseguró Menem.

El rumor sobre Juan Carlos Romero

En cuanto a los rumores sobre la incorporación del senador Juan Carlos Romero a Libertad Avanza, Menem señaló que el exgobernador de Salta no forma parte del espacio. “Romero viene de otro espacio político, y aunque tengo un enorme respeto por él, Libertad Avanza es este equipo que estamos conformando. La política argentina está cambiando, y nuestra prioridad es avanzar con los principios que nos unen, no con quienes vienen de otras tradiciones políticas”, concluyó Menem.

Proyecciones para el año electoral

Sobre el año electoral que se aproxima, el legislador nacional reconoció los desafíos que trae consigo, especialmente en términos de consensos y alianzas. “El año próximo va a ser complicado. Aunque algunos dicen que los años electorales son más difíciles para legislar, nosotros seguiremos trabajando duro para lograr los resultados que los argentinos necesitan”, enfatizó.

El presidente de la Cámara de Diputados también se mostró optimista sobre el futuro de Libertad Avanza, confiado en que el equilibrio fiscal y las reformas estructurales que está promoviendo el gobierno de Milei seguirán avanzando, independientemente de los desafíos políticos que puedan surgir. “Nuestro compromiso es con el futuro de Argentina, con la libertad de los ciudadanos y con un modelo económico que garantice estabilidad para todos”, dijo. Y añadió que lo demás, las alianzas o las candidaturas, se definirá cuando llegue el momento.

Carlos Zapata: voto electrónico “manipulable” y “antidemocrático”

Momentos previos a la conferencia de prensa el diputado nacional Carlos Zapata dialogó con El Tribuno y realizó fuertes críticas al sistema de voto electrónico utilizado en Salta, calificándolo como “manipulable” y “antidemocrático”. En sus declaraciones, Zapata explicó que el sistema electrónico no refleja la verdadera voluntad popular y favorece a la estructura de poder local provincial, lo que lo convierte en un mecanismo “fraudulento”.

"El voto electrónico es un sistema que no es confiable”, indicó Zapata y resaltó: “si vemos el resultado de las elecciones, un gobernador con una adhesión del 40% de la población termina teniendo una representación de 95% en la Cámara de Diputados y un 98% en el Senado". Para el legislador, este tipo de distorsiones atentan contra los principios fundamentales de la democracia, ya que no reflejan la proporción de apoyo real del electorado.

La boleta única papel en las elecciones nacionales

Zapata también expresó su rechazo al sistema de voto electrónico de Salta al sostener que no permitirá convalidar un sistema que considera manipulable. "Si llegamos a la decisión de no participar en futuras elecciones nacionales bajo este sistema, es un llamado de atención a la población sobre la manipulación política que se está dando", sostuvo. A su juicio, la democracia requiere un sistema de votación “transparente y justo”. Por ello, destacó la importancia de la boleta única de papel implementada a nivel nacional, que considera un avance hacia una mayor transparencia en el proceso electoral.

La presencia de Karina Milei y Martín Menem: un aval



Carlos Zapata mostró su satisfacción por la presencia de Karina Milei y Martín Menem en Salta: “Que vengan las máximas autoridades partidarias es un gran evento para nosotros. Su reunión con la militancia refuerza la base local de la Libertad Avanza”, expresó.

Además destacó que Salta fue el segundo distrito provincial donde Libertad Avanza comenzó a gestarse, y que el respaldo de los referentes nacionales fortalece el proyecto local. "Este es un día muy importante para nosotros, inclusive para mi partido Ahora Patria, que sigue siendo un aliado indisoluble de Libertad Avanza", enfatizó.

Alianzas políticas

Zapata también opinó sobre las alianzas políticas, destacando que Libertad Avanza en Salta no necesita nuevos aliados. "No necesitamos más alianzas. El respaldo de la gente fue claro en las PASO, y no queremos complicarnos con alianzas que puedan generar resistencia en la población", indicó.

Luego se mostró convencido de que el espacio de Libertad Avanza en Salta se mantiene fuerte y unido, sin necesidad de recurrir a alianzas externas. Afirmó que el resultado electoral de las PASO, donde Javier Milei logró una gran aceptación en la provincia, demuestra que la gente respalda una propuesta coherente sin tener que depender de otros partidos.

El futuro del partido La Libertad Avanza en Salta

“En Salta, Libertad Avanza es un espacio sólido y no necesitamos segundas marcas. No necesitamos gatos que se auto perciben como leones", expresó Zapata, en una crítica directa a aquellos que intentan replicar la figura del liberalismo sin pertenecer al espacio original.

En cuanto al futuro de Libertad Avanza en Salta, Zapata concluyó que la prioridad será mantener la unidad dentro del frente y seguir trabajando para consolidar la base liberal en la provincia. "Queremos seguir creciendo con la gente que nos apoyó", finalizó el diputado.

Fuente: El Tribuno