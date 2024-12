El Colegio de Psicólogos de Salta suspendió la atención a los afiliados del IPS

En diálogo con Radio Salta, Gisella Pedersen presidenta de la institución expresó que "Hemos tomado una medida con respecto a la obra social IPS que no ha cumplido con el pago que correspondía al mes de septiembre. El día lunes 23 debíamos recibir ese pago y no ha habido novedades. Es más, hemos gestionado ya unos días antes a través de e-mail, llamadas telefónicas para saber si se iba a efectivizar el pago en tiempo y forma y en algunos casos no se nos ha contestado y en otros casos simplemente se está gestionando o no tenemos novedades".

En cuanto a la suspensión, Pedersen aclaró que "desde el 24 está suspendida, no cortaba, suspendida la prestación hasta que el IPS haga efectivo el pago.

Esto es bueno aclararlo, los afiliados de IPS siguen siendo atendidos por los psicólogos y las psicólogas. Lo que pasa que bueno ante esta situación nosotros le cobramos la sesión y el paciente tiene que ir a su obra social a pedir el reintegro de ese monto. Hasta ahora la Secretaría de Obras Sociales ha llamado y no hay respuesta".