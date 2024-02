Gimnasia y Tiro sumó un agónico y valioso punto

Gimnasia y Tiro cumplió, no de forma esperada, pero logró sacar a flote un complejo desafío en la Isla Maciel, al igualar de forma agónica frente a San Telmo, en el estadio Doc. Osvaldo Baletto, 1 a 1, y sumó un punto que tiene un enorme valor, tras disputar la segunda fecha de la Primera Nacional, Zona B.

El equipo de Rubén Darío Forestello, en su debut como visitante, tuvo muchos problemas en su juego ofensivo, principalmente en la primera mitad, se notó la ausencia de Walter Busse y Daniel Carrasco (ambos lesionados), pero aún así, con algunas correcciones, supo sobreponerse y mantener el invicto.

Al albo le costó hacer pié en el primer tiempo, en un campo de juego en malas condiciones y castigado por las precipitaciones (arrancó 15' más tarde), ya que se notó en demasía, por momentos, la falta circulación de juego en el mediocampo.

En el ataque, Fabricio Rojas a, con sacrificio y garra, no logró hacer valer su velocidad, y Lautaro Gordillo, quien tuvo alguna chance de marcar, no logró su cometido. Esto no significa que fue una mala tarde para el delantero.

San Telmo tomó el protagonismo desde el minuto inicial con mayor posesión de pelota, pero sin incomodar demasiado a la visita. Todo cambió a los 19 minutos, cuando la defensa del albo, en un intento por despejar, más un rebote desafortunado, encontró a Adrián Fernández, el hombre mas desequilibrante en el candombero, sin marcar fuera de área y con un potente remate hizo temblar el palo derecho de Federico Abadía y la mandó a guardar (1-0).

En el complemento, Yagui Forestello movió algunas piezas necesarias y le cambió de cierta manera le cara al equipo, y fue en busca de la igualdad. El recurrió a los pelotazos, pero las imprecisiones y la presión de estar abajo en el marcador le jugaron en contra. Claro, San Telmo tampoco mostró mucho.

El técnico millonario, con la visión y ambición que era posible igualar el resultado agotó todas la variantes, y vaya que su apuesta dieron frutos porque ya en tiempo de descuento (48'), de un saque lateral que bajó de cabeza Ezequiel Neira, defensor albo, le permitió al reciente ingresado Juan Galetto marcar la paridad.

El defensor con una definición de larga distancia y la complicidad de un rebote, logró vencer la resistencia de Brian Bustos y sentenciar el agónico 1 a 1 definitivo.

Gimnasia y Tiro cumplió, sacó adelante un complejo partido en la Isla Maciel, sumó, y se mantiene en los primeros puestos.