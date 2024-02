Femicidio en El Tipal: Requieren juicio para José Figueroa, acusado de asesinar a su esposa

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, para José "Jota" Figueroa acusado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa Mercedes Kvedaras. El hecho investigado ocurrió el viernes 4 de agosto de 2023, en el country El Tipal, camino a San Lorenzo, donde una mujer sufrió una muerte violenta por asfixia.

En el requerimiento, la fiscal Poma expone las distintas medidas probatorias producidas durante la investigación y que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

Cronología del horror

4 de agosto: Se estima que el femicidio ocurrió cerca de las 8. La escena primaria del hecho es el baño de la vivienda. Mercedes Kvedaras fue golpeada y asfixiada. La autopsia habla de un crimen muy violento. José Figueroa fue trasladado al hospital San Bernardo. Se cortó con un arma blanca en la zona del cuello y las muñecas. Su vida no corrió riesgo.

7 de agosto: José Figueroa recibió el alta del hospital San Bernardo, donde tuvo una leve intervención quirúrgica. La fiscal Mónica Poma lo imputó como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género en perjuicio de Kvedaras.

11 de agosto: Ante la jueza Montoya, Figueroa reconoció ser el autor del crimen. No obstante dio un relato inconsistente si se tiene en cuenta la autopsia. Dijo que forcejeó con Mercedes, "luego ella se cayó" y él se le tiró encima. Sostuvo que trató de reanimarla, pero la mujer no respondía. Ese día no pidió perdón.

Marcha: La noche del 11 de agosto, familiares, vecinos y amigos de Mercedes Kvedaras realizaron una concentración frente al barrio El Tipal para reclamar justicia. Las personas llevaron velas y recordaron a la víctima. Ese día se había cumplido una semana del crimen.