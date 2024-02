Comienzan los festejos por el 50 aniversario de ALSa

La Asociación de Lisiados de Salta (ALSa) comenzará esta noche con el programa de festejos de los 50 años de la institución, con una serie de eventos deportivos y culturales, que cerrarán el 19 de octubre con un megaevento.

De esta manera, hoy a partir de las 20.30 horas en el centro vecinal de la Villa 20 de Febrero, se llevará a cabo una velada de boxeo amateur con una grilla de 11 peleas y 3 topes de exhibición.

Mientras tanto, mañana, en la sede de Catamarca 1040 se llevará a cabo un torneo triangular de básquetbol en sillas de ruedas, en donde participarán Salta, Tucumán y Jujuy Basquet, equipo que milita en la segunda división de la FABA.

Cabe destacar que entre los eventos programados por los 50 años de la entidad, también está previsto en megafestival musical.

Las peleas

Entre las peleas se enfrentarán Federico Ale vs. Tomás Coco, en la categoría hasta 72 kilos; Martín Sosa vs. Luciano Flores (64 kg); Pedro Royo vs. Javier Lazarte (60 kg.); Iván Suárez vs Matías Guerrero (64 kg); Tomás Ten vs Enrique Cruz (60 kg); Jonathan Chocobar vs. Fabricio Galván (90 kg); Lautaro Marcuzzi vs. Joaquín Santillán (54 kg); Lisandro Quipildor vs. Fabricio Castillo (54 kg); Daniel Guerrero vs. Santiago Sepúlveda (64 kg.); Martín Salazar vs. Emiliano Figueroa (60 kg) y Jorge Viera vs. David Gómez (69 kg).

Entre las peleas revanchas se enfrentarán en 66 kg. Franco Morinigo vs. Samuel Gramajo y El “Cirujano” Reynaga ante El “Ninja” Condorí.