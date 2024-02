Milei ordenó retirar la Ley Ómnibus: “Para sacar una ley mala, prefiero que no salga” El Presidente no pudo abstraerse del debate en particular que se daba en la Cámara de Diputados. Y pasada la medianoche en Jerusalén, cuando entendió que hubo una "traición" de la oposición dialoguista, el mandatario dio la orden de que el proyecto vuelva a comisión.