Salta Basket se prepara para la postemporada de La Liga Argentina

Con fuerte presencia de jugadores del ámbito local, varios de ellos protagonistas, incluido el cuerpo técnico ciento por ciento salteño, los representantes provinciales en la segunda división estuvieron a la altura de las circunstancias.

Tras una durísima gira, con tres rivales de fuste como San Isidro (líder de la Conferencia Norte), Sportivo Suardi y Deportivo Norte, los salteños debían ganar al menos un partido para mantener viva la ilusión de clasificación, a la espera de que otro resultado ayudara a cumplir con el objetivo.

El pasaporte a la Reclasificación llegó no sin antes tener que sufrir, Salta Basket perdió los dos primeros choques de la gira, con San Isidro en Córdoba y Suardi en Santa Fe, con lo cual la única opción en el último choque era ganar y esperar una derrota de Independiente de Santiago.

Y así fue, Los Infernales superaron a Norte de la localidad de Armstrong, Santa Fe, en tiempo suplementario y por la mínima, 86-85, mientras que el equipo santiagueño cayó como visitante frente a Colón en Santa Fe para que Salta festejara en la ruta su pase a la Reclasificación.

FASE REGULAR

Como el resto de los equipos en la Conferencia Norte Los Infernales disputaron un total de 30 partidos. Salta ganó 15 y perdiendo los otros 15. En una competencia donde ganar fuera de casa es una de las cuestiones más complicadas, Salta metió nada menos que siete triunfos en la ruta.

A continuación las victorias y las derrotas de Los Infernales en la fase regular:

TRIUNFOS

SB 89-84 COLÓN (14-01-24)

SB 92-78 ECHAGÜE (12-01-24)

SB 80-73 INDEP. (16-01-24)

SB 97-65 JÁCHAL (27-02-24)

SB 91-81 SP. SUARDI (22-11-23)

SB 76-72 RIVADAVIA (19-03-24)

SB 20-0 SARMIENTO (XXXXX)

SB 98-92 BARRIO PARQUE (31-01-24)

DEP. NORTE 85-86 SB (23-03-24)

JÁCHAL 67-90 SB (1-12-23)

V SAN MARTÍN 79-81 SB (20-01-24)

SARMIENTO VS SB (XXXX)

AMANCAY 76-83 SB (03-12-23)

COLÓN 7076 SB (24-01-24)

MONTMARTRE 60-83 SB (13-02-24)

DERROTAS

SB 82-86 MONTMARTRE (20-12-23)

SB 61-70 SAN ISIDRO (27-11-23)

SB 78-92 ATENAS (29-01-24)

SB 79-94 DEP. NORTE (25-11-23)

SB 74-79 GEPU (21-03-24)

SB 70-76 V. SAN MARTÍN (18-12-23)

SB 60-69 AMANCAY (29-02-24)

GEPU 90-78 SB (25-10-23)

RIVADAVIA 90-52 SB (23-10-23)

BARRIO PARQUE 84-70 SB (09-11-23)

ECHAGÜE 78-57 SB (22-01-24)

INDEP. 75-62 SB (15-02-24)

SAN ISIDRO 104-82 SB (25-03-24)

SP. SUARDI 66-61 SB (27-03-24)

ATENAS 75-68 SB (07-11-23)

RECLASIFICACIÓN

Los Infernales terminaron en el décimo lugar de la Conferencia Norte y de esa manera accedieron directo a la Reclasificación, donde disputarán una seria al mejor de tres partidos contra el séptimo: Amancay de La Rioja.

En la temporada regular hubo un triunfo para cada uno, con la singularidad que ninguno de los dos equipos pudo hacer pesar la localía. El primer choque fue en La Rioja, el 3 de diciembre del año pasado, donde Salta sorprendió a los riojanos y les ganó 83-76.

El segundo encuentro fue en el Estadio Delmi de la capital salteña, el 29 de febrero último, Amancay pudo redimirse del primer encuentro y superó a Los Infernales 69-60. En el equipo que dirige tácticamente Mariano Aguilar terminó con un récord similar al elenco salteño con 16 partidos ganados y 14 perdidos.

En el conjunto riojano juegan dos exSalta Basket, el base/escolta Emiliano Correa, y el salteño Nicolás Álvarez, uno de los mejores anotadores de Amancay que viene haciendo una formidable Liga Argentina.

Los play-offs de reclasificación entre ambos se disputarán de la siguiente manera:

1er Partido

17 de abril

Salta Basket (7°) vs Amancay (10°)

2do Partido

21 de abril

Amancay (7°) vs Salta Basket (10°)

3er Partido (de ser necesario)

23 de abril

Amancay (7°) vs Salta Basket (10°)

El ganador de la llave de reclasificación pasará a los Cuartos de Final, que se disputará al mejor de cinco juegos con los clasificados del primero al cuarto en la fase regular. Los cruces de 4tos de final serán los siguientes:

1ro vs 8vo

4to vs 5to

3ro vs 6to

2do vs 7mo

Posiciones fase regular – Conferencia Norte

Equipos PJ PG PP PTS

1 San Isidro 30 25 5 55

2 Atenas 30 24 6 54

3 S. Martín 30 19 10 48

4 Suardi 30 19 11 49

5 GEPU 30 19 11 49

6 D. Norte 30 17 13 47

7 Amancay 30 16 14 46

8 Montm. 30 16 14 46

9 Rivad. 30 15 15 45

10 Salta B. 30 15 15 45

11 B. Parque 30 14 16 44

12 Indep. 29 13 16 42

13 Colón 29 11 18 40

14 Echg. 29 9 20 38

15 Jáchal 30 6 24 36

16 Sarm. 30 0 30 30