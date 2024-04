Comenzaron los 7 viernes en honor al Señor de Sumalao

Esta tradición comienza normalmente el viernes siguiente a la Pascua. Cada viernes la gente acude al santuario a agradecer al Señor y a realizar peticiones personales, a la espera de las festividades centrales. Este viernes 12 de abril se rezará por el Personal de Sanidad, de Seguridad y Medios de Comunicación. Se trata de una de las expresiones de fe más convocantes de la provincia.

Continuando con el programa dado a conocer por el Arzobispado de Salta, el 1 de mayo se rezará por la Familias y los Niños y se realizará la bendición de los vehículos.



Todos los viernes, hasta el 17 de mayo, habrá misa a las 9, 11, 17 y 19.

Tal como lo marca la agenda litúrgica, la los siete viernes le sigue la novena y la Fiesta Chica, a realizarse el domingo de Pentecostés que este año caerá el domingo 19 de mayo. Ese día habrá misas a las 6 y 8. Luego a las 10:30 la misa central y procesión de misachicos. Por la tarde también celebraciones de la Eucaristía a las 17 y a las 19. Luego, el domingo siguiente, 26 de mayo, día de la Santísima Trinidad, se realiza la tradicional Fiesta Grande.



Por su parte SAETA realiza un servicio especial hacia Sumalao con motivo de las misas que se celebran todos los viernes, previos a la celebración de la Gran Fiesta en honor al Cristo de Sumalao.

Los colectivos parten desde Av. San Martín y Lavalle, desde la parada del Teleférico a las 7:30, 9:30, 9:40; 15:30 , 17:30 y 17:40 horas, regresando desde la iglesia de Sumalao hacia la Ciudad de Salta a las 10:30, 12:30, 12:40, 18:30, 20:30 y 20:40 horas.

El precio del boleto es de $490.





Fidelidad

Todos los años, los salteños renuevan su fidelidad con esta advocación representada en una pintura cuzqueña al óleo de principios del Siglo XVII, cargada de historia y de un cierto halo de misterio. La misma se halla en un templete ubicado en una finca de la localidad de La Merced.

En el prólogo del libro El Santuario de Sumalao, del sacerdote Pablo Castro, el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, expresa: “Las fiestas del Señor del Sumalao nos convocan, año tras año, a celebrar nuestra fe. En medio de los campos del Valle de Lerma, el santuario se constituye en faro, hogar y manantial”.

“El Santuario del Sumalao es un faro de luz que ilumina y atrae porque en su seno encontramos al Señor ‘rico en misericordia’, al Cristo de los pobres que nos enriquece con su perdón. Desde los comienzos de la devoción, los fieles han llegado ante la imagen de Jesucristo seguros de encontrarse con la Misericordia de Dios. El mismo nombre de ‘humilladero’ con el que se lo conocía, nos habla de la conciencia del hombre que se reconoce pecador y que tiene la certeza de encontrarse allí con la palabra que le trae la misericordia del Padre”, cuenta Cargnello.



Oración

Amantísimo Jesús por mi Amor crucificado, que fuiste bueno aún con los malos, que sin mirar que todo tu Sacratísimo Cuerpo estaba herido y llagado, por haberlo puesto así la crueldad de los que somos pecadores, rogaste sin embargo a tu Eterno Padre diciendo: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen‘. Te pido que no mires mis pecados y dame la gracia que conforme a tu ejemplo, ame yo a mis enemigos y haga el bien a los que me hicieron el mal. Humildemente te suplico por ellos y los perdono de corazón, para que de esta suerte me des tu gracia y la Eterna Gloria. Amén.