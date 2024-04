Salud Pública comenzó la evaluación semestral de las áreas operativas

En Embarcación se realizó la evaluación zonal de las áreas operativas del norte provincial, en la que los gerentes de los hospitales base presentaron al ministro de Salud Pública, Federico Mangione, los principales indicadores correspondiente al segundo semestre del año 2023,

Esta evaluación se hizo sobre 15 áreas operativas: Orán, Embarcación, General Mosconi, Colonia Santa Rosa, Pichanal, Aguaray, Tartagal, Salvador Mazza, Santa Victoria Este, Morillo, Rivadavia Banda Sur, La Unión, Alto La Sierra, Urundel e Hipólito Yrigoyen.

Cada gerente general expuso los datos referidos a población de cobertura, recurso humano médico y no médico, camas disponibles, porcentaje de ocupación, promedio de permanencia de pacientes hospitalizados, consultas médicas ambulatorias y por guardia, consultas no médicas, exámenes complementarios, situación nutricional, nacidos vivos, mortalidad materna e infantil, etc.

“Estas evaluaciones nos sirven para determinar cuáles son las debilidades y las fortalezas de nuestro sistema en diferentes aspectos: recursos humanos, de infraestructura y sobre todo la parte epidemiológica de cada área operativa. Por otro lado, es importante que podamos tener esta información en el nivel central para poder gestionar desde ahí y determinar qué es lo que cada área debe ir mejorando”, dijo la secretaria de Desarrollo Organizacional, Ana Inés Reartes, a la vez que remarcó que el seguimiento de las mejoras se va analizando en las evaluaciones posteriores.

Durante el encuentro, el ministro Federico Mangione hizo hincapié en que las evaluaciones no son un examen, ni un castigo, sino que “nos sirven para saber dónde estamos parados, con qué recursos contamos, qué es lo que hay que mejorar, para poder optimizar el uso de recursos y brindar una atención de calidad a cada salteño”.

La próxima evaluación será el jueves 25, en Capital, para los hospitales de zona oeste.